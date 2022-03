Federico Rossi irriconoscibile con il nuovo look: la trasformazione per il brano Ti Penso Spesso Federico Rossi, ex cantante del duo Benji e Fede, ha detto addio al ciuffo biondo miele per sfoggiare una chioma a spazzola e un nuovo colore.

A cura di Beatrice Manca

Nuova musica, nuovo singolo, nuovo look: Federico Rossi, ex metà del duo Benji e Fede, ha annunciato sui social l'uscita del brano Ti Penso Spesso, in arrivo il 25 marzo sulle piattaforme e in radio. Per l'occasione ha stupito i fan con un radicale cambio di look: ha detto addio alla chioma bionda che lo ha reso famoso e ha sfoggiato i capelli corti e…rosa. Non solo: il cantante ha anche dato una svolta scintillante al guardaroba.

Federico Rossi con un completo di paillettes

Federico Rossi tinge i capelli di rosa

Si dice che un taglio di capelli sia il modo migliore per voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della propria vita: forse è proprio con questo spirito che Federico Rossi ha scelto di cambiare taglio e colore per il lancio del nuovo singolo. Fatto sta che Federico Rossi ha dato un taglio ai capelli biondo miele e al ciuffo che gli accarezzava la fronte per sfoggiare una chioma a spazzola, rasata sulle tempie, color rosa fragola. L'ennesima dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, che il rosa è il colore del momento, genderless e inclusivo.

Federico Rossi con i capelli rosa

Il cambio di look di Federico Rossi

Il brano Ti Penso Spesso, in uscita il 25 marzo, è nato da un periodo di cambiamenti, come spiega il cantante: "mesi in cui ho scritto tanto e ho sperimentato varie sfaccettature del mio essere". Forse la risposta più naturale a quello che definisce "un anno caotico". Il cantante ha messo da parte i look casual fatti di canottiere bianche e camicie colorate per sfoggiare un completo glamour e scintillante, interamente ricoperto da paillettes argentate. Le foto condivise sui social rivelano pochissimi dettagli: la maglia bianca d'ordinanza, una catena gold al collo e il nuovo colore rosa fragola. Tanto è bastato per mandare in visibilio i fan, che ora contano le ore che li separano a venerdì 25: quali sorprese ci riserverà il nuovo video?