La Pupa e il Secchione Show 2022

Federico Fashion Style, le foto prima e dopo: com’è cambiato il parrucchiere delle star dopo il successo Federico Fashion Style, alias Federico Lauri, è il parrucchiere più amato dalle star e siamo abituati a vederlo nei suoi saloni con dei look esuberanti. In quanti sanno com’era prima del successo? Ecco le foto che mostrano la sua trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Federico Fashion Style, il cui vero nome è Federico Lauri, è il parrucchiere più amato dalle star, ha aperto il suo primo salone ad Anzio e negli anni è diventato richiestissimo tra i volti noti della tv. Tra le sue clienti vanta nomi come Valeria Marini e Giulia De Lellis, anche se a renderlo celebre è stato il programma tv di Real Time a lui dedicato Il Salone delle Meraviglie. I suoi trattamenti originali, primo tra tutti quello con i palloncini, hanno ottenuto moltissimo successo e, nonostante le polemiche sui prezzi nei saloni, sta continuando a espandere la sua azienda, tanto che di recente ha aperto un nuovo negozio a Napoli. Sebbene non ami parlare della sua vita privata, è risaputo che Federico sia sposato con una donna di nome Letizia, dalla quale ha avuto una bambina di nome Sophie Maelle nel 2017. Ora è pronto per una nuova esperienza: è tra i giudici della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Ecco le foto che mostrano la sua trasformazione dagli esordi a oggi.

Federico Lauri oggi: la trasformazione dopo il successo dell'hairstylist

Fino a qualche anno fa Federico Fashion Style era semplicemente Federico Lauri e, nonostante lavorasse già nel salone di Anzio, solo i suoi concittadini lo conoscevano. Anche il suo aspetto era decisamente diverso, tanto che guardando le vecchie foto sembra essere di fronte a una persona diversa.

Federico Fashion Style da giovanissimo

L'hairstylist portava i capelli cortissimi, aveva il viso sbarbato e le sopracciglia ad ali di gabbiano. Con il passare del tempo è passato a un ciuffo che gli cadeva sul viso e a dei baffetti sottili, mentre ad oggi ha detto addio al rasoio e alla pinzetta e sfoggia una chioma vaporosa e una barba incolta che gli ricopre il viso. Come se non bastasse, ha cambiato anche stile, passando da outfit abbastanza sobri a camicie esuberanti e completi in paillettes, tutti rigorosamente griffati.

Federico Fashion Style ha smentito di essere rifatto

Confrontando le foto di ieri e oggi, Federico Fashion Style sembra essere un'altra persona. Non sorprende, dunque, che in molti abbiano insinuato che dietro le trasformazioni ci siano dei ritocchi chirurgici.

Federico Fashion Style prima del successo

Il parrucchiere delle star, però, ha sempre smentito di essere ricorso a degli interventi estetici, sarebbe rimasto naturale al 100%, anche se ha ammesso apertamente di essersi sottoposto di tanto in tanto a qualche punturina per rimpolpare alcune parti del viso. Insomma, il cambiamento sarebbe dovuto solo alla crescita e a una rivoluzione in fatto di hairstyle.

Federico Fashion Style oggi

Federico Fashion Style a La pupa e il secchione

In La Pupa e il Secchione se ne vedranno delle belle, basti pensare che tra i concorrenti noti ci sono volti famosi come Flavia Vento, Paola Caruso, Mila Suarez, Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini. A ricoprire un ruolo di eccezione sarà anche Federico Fashion Style, che per la prima volta abbandonerà i panni del parrucchiere per diventare opinionista-giudice. Al suo fianco, oltre alla "padrona di casa" Barbara D'Urso, ci saranno Antonella Elia e Soleil Stasi (anche loro opinioniste), con i quali non esiterà a dispensare giudizi sulle pupe e sui secchioni in gara.