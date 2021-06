Federico Fashion Style apre un salone di hairstylist a Napoli, nel quartiere Vomero ed esattamente in via Scarlatti, nella Coin. I manifesti che annunciano l'imminente apertura sono affissi da un paio di giorni e già catalizzano l'attenzione di chi sa di cosa si parla. Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, classe 1989, originario di Anzio (Roma) è uno di quelli che un tempo i rotocalchi avrebbero definito «il parrucchiere amato dalle dive».

Quando e dove avverrà l'inaugurazione

Ma oggi, in tempi di social network e di reality show, la notorietà viaggia sul web e in tv. E così Federico Fashion Style ha scalato il successo col suo salone da protagonista del programma di Real Time “Il Salone Delle Meraviglie” e con un "Beauty Bus" in giro per l'Italia alla ricerca di look da ‘plasmare'. L'apertura del salone vomerese nella Coin è prevista il 12 luglio. Alle 17.30 ci sarà un cocktail aperto a tutti per incontrare Federico Lauri.

Il pink party la sera prima dell'inaugurazione

Non solo: siccome se dev'essere evento, evento sia, è stato previsto anche un party a Villa Domi, a Salita Scudillo: l'ingresso è omaggio previa presentazione di un voucher che si ottiene attraverso un link postato dal parrucchiere romano nelle sue storie su Instagram. L’evento si terrà l’11 luglio a partire dalle 22 e richiede un dress code rosa essendo un ‘Pink Party’.

I saloni di Federico Fashion Style in Italia

Al momento, sono tre i Saloni delle Meraviglie di Federico Fashion style in Italia: uno ad Anzio, località balneare vicino Roma, uno a Roma centro, vicino via del Corso, e uno in centro Milano, oltre quello che verrà aperto l'11 luglio 2021 a Napoli. Nel dettaglio gli indirizzi e i numeri di telefono di ognuno:

Anzio – Federico Fashion Style è in piazza Pollastrini, 6 Tel. 06 83082904

Roma – Via del Tritone, 71 Tel. 06 6790180

Milano – Corso Como, 9 Tel. 02 23669922

Napoli – c/o Coin, via Scarlatti 90, zona Vomero

Trattamenti e prezzi dei saloni di Federico Fashion Style

Un taglio fatto da Federico Federico Fashion Style costa 48 euro, mentre se fatto dai suoi collaboratori siamo sui 35 euro. La messa in piega costa 25 euro. Per i colori e ritocchi i prezzi aumentano: un ritocco costa 55 euro, tutta la testa ha un costo di 120 euro. I lavori tecnici e manuali lievitano lo scontrino finale: le meches arrivano a 180 euro, mentre intorno ai 230€ per uno shatush.