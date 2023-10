Eva Riccobono a Belve: il tailleur da avere in autunno è con la gonna maxi (e si abbina agli anfibi) Eva Riccobono è stata tra gli ospiti speciali della quarta puntata di Belve. Cosa ha indossato per l’intervista con Francesca Fagnani? Un tailleur verde petrolio abbinato a un paio di anfibi.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è andata in onda la quarta puntata di Belve, il programma di interviste di Rai 2 presentato da Francesca Fagnani e arrivato in prima serata a partire dallo scorso anno. A farla da protagonista è in assoluto l'irriverenza della giornalista, che settimana dopo settimana riesce sempre a "strappare" delle dichiarazioni scottanti e inedite ai suoi ospiti. Nell'appuntamento di ieri, però, (dove è apparsa meravigliosa in versione dark) c'è stato qualcuno che ha rischiato di "rubarle la scena": si tratta di Eva Riccobono, la modella che ha conquistato il grande pubblico con la sua bellezza, con la sua semplicità con la sua ironia. Ecco cosa ha indossato per questa inedita apparizione televisiva.

Eva Riccobono, da quando da piccola si sentiva "brutta" al successo nella moda

Eva Riccobono è una delle modelle più famose al mondo insieme a grandi nomi come Mariacarla Boscono e Bianca Balti. Tra i 18 e i 25 anni ha sfilato per innumerevoli Maison di moda, distinguendosi per fascino e bellezza. Oggi ha 40 anni, vive a Londra con il DJ Matteo Ceccarini ed è mamma di due bambini ma non per questo ha dimenticato il suo passato scatenato. Intervistata da Francesca Fagnani, ha spiegato che le è sempre piaciuto sperimentare ed è per questo che ha provato diverse droghe, che è stata con una donna e che si è addirittura travestita da trans per entrare in un locale gay. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, da piccola si sentiva brutta e la cosa l'ha spinta a sviluppare di più la simpatia e l'empatia: saranno stati questi i segreti del suo successo?

Il look di Eva Riccobono a Belve

Per la sua prima volta a Belve Eva Riccobono ha declinato il concetto di eleganza senza tempo in modo originale: ha infatti indossa il classico tailleur ma in verde petrolio e con la gonna. Ha sfoggiato un blazer doppiopetto con i bottoni grossi e gold, lo ha portato chiuso ma lasciando intravedere un micro reggiseno nero, e ha evitato di seguire la moda mannish, abbinando il tutto a una gonna a ruota lunga fino alle caviglie. Niente tacchi, ballerine o scarpe bon-ton, la modella ha preferito puntare su un paio di anfibi stringati raso terra in pelle nera. In quante prenderanno ispirazione dal suo look chic e glamour nei primi giorni freddi dell'autunno?