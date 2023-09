Emma Marrone, diva coi guanti rossi alle sfilate milanesi (e c’è un dettaglio romantico nel look) Il brand ha spento 40 candeline e all’evento erano presenti ospiti speciali come Valentina Ferragni ed Emma Marrone. La cantante, per l’occasione, ha scelto di indossare abiti che riprendevano i colori del marchio.

Instagram @real_brown

Emma Marrone ha preso parte alla sfilata "40 Years Of Love" di Moschino, organizzata dal brand per festeggiare i 40 anni di attività. All'evento hanno partecipato anche ospiti come Elisa Maino e Valentina Ferragni. La cantante ha sfoggiato un outfit che riprendeva i colori del marchio: rosso, nero e una camicia bianca con la scritta sul retro "100% pure Moschino".

Il look di Emma Marrone alla sfilata di Moschino

Diciamolo, guardando gli scatti di Emma Marrone alla sfilata di Moschino balzano subito agli occhi i suoi lunghi guanti rossi. Una scelta precisa. Il rosso è infatti il colore che rappresenta la Casa di Moda. Una sfumatura intensa e palpitante, perfettamente in linea con il DNA del marchio: spesso stravagante e fuori dalle righe. Ma se è vero che il rosso comunica anche energia e passione, si può dire che sia adatto per rappresentare la forte personalità di una cantante come Emma Marrone. A completare il suo outfit (total look Moschino) c'erano la cintura in vitello con un mini logo (145€), le décolleté in vernice nera chunky pump (630€) e una borsa a mano a forma di cuore.

Instagram @real_brown

La sfilata speciale per l'anniversario di Moschino

Il 2023 ha segnato due capitoli importanti: i primi 40 anni di attività per Moschino e la fine del sodalizio tra il brand e Jeremy Scott alla direzione creativa. Ora, mentre il marchio si interroga su chi prenderà il suo posto, sulla passerella della Milano Fashion Week è andata in scena la collezione Primavera/Estate 2024. Capi surreali dal sapore anni '90 o dall'estetica Y2K, tutti disegnati da quattro stylist. Carlyne Cerf de Dudzeele, Katie Grand, Gabriella Karefa-Johnson e Lucia Liu hanno sostituito l'ex direttore creativo e hanno preso spunto dall'archivio di Franco Moschino. Nel finale dello show, le modelle hanno sfilato abbracciate indossando jeans e t-shirt bianca con la scritta "Borrow me, Wear me, Hug me" in supporto di Elton John AIDS Foundation.