Elodie si rilassa senza trucco: il look autunnale è con il micro cardigan senza nulla sotto Elodie ha condiviso su Instagram alcune storie dove si mostra spensierata mentre balla, sfoggiando un outfit casual e di tendenza.

A cura di Beatrice Manca

Elodie, foto via Instagram Stories

Approfittando del lungo ponte di Ognissanti e delle temperature ancora miti, moltissime star si sono concesse qualche giorno di relax per evadere dalla routine lavorativa. Non fa eccezione Elodie, che su Instagram ha pubblicato alcune storie dove si mostra spensierata mentre balla con le cuffie. Vacanza sui monti o pomeriggio di svago? Quel che è certo che è perfino con l'outfit più casual riesce a dettare le tendenze!

Il cardigan crop di Elodie è la tendenza dell'autunno

Elodie ha pubblicato nelle storie di Instagram alcune storie che la ritraggono in un mento di relax con le cuffie in testa, mentre indossa un paio di jeans delavé e un micro cardigan (anche Elisabetta Gregoraci ne ha sfoggiato uno simile fucsia). I cardigan di tendenza ora infatti sono micro o maxi, senza mezze misure. Elodie ha scelto un modello cropped candido, corto e aderente, dall'effetto "furry" morbidissimo: seguendo la tendenza del momento lo ha indossato senza t-shirt o camicie sotto, lasciando appena intravedere la lingerie tra i bottoni.

Elodie con il microcardigan

Elodie al naturale e con i capelli raccolti

Cantante di successo e ora anche attrice, Elodie ha uno stile camaleontico, capace di stupire a ogni apparizione, che sia un red carpet o un semplice selfie sui social. La cantante ama mostrarsi senza make up: nelle ultime foto condivise su Instagram sfoggia appena una passata di mascara sugli occhi, lasciando guance e labbra al naturale. Ha poi raccolto i capelli in uno chignon spettinato sulla testa, lasciando spazio alle cuffie: nuova musica in arrivo?