Elodie in vacanza al mare tra maxi piercing e selfie senza trucco La cantante romana si è concessa un viaggio dopo l’ultimo frenetico periodo e lo documenta con scatti che la ritraggono acqua e sapone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elodie

Mentre tutta Italia si prepara alle 5 serate del festival di Sanremo, Elodie si concede un periodo di vacanza. La cantante romana ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti che la ritraggono mentre è immersa nella natura in un luogo ancora sconosciuto. Non ha, infatti, reso noto ai fan dove si trova, ma lascia vedere dei paesaggi marittimi, spiagge incontaminate e portoni dagli stipiti arabescanti. Dopo la polemica che si è scatenata per la sua fuga in Egitto, dove si è ritirata dopo aver annullato un concerto per mancanza di voce, Elodie continua a viaggiare.

Elodie

Il look da viaggio di Elodie

La cantante che ha di recente lanciato il suo clubtape Red light, accompagnato da video in cui sfoggiava look particolari e appariscenti, per il suo viaggio ha optato per la semplicità. Su uno sfondo così rilassante e sereno, infatti, Elodie ha scelto di indossare delle semplici magliette sportive, dai colori neutri, bianco e nero. Osa con un rosa abbinandola a un paio di pantaloni da jogging bordeaux. Capelli sciolti e un po' arruffati e nemmeno un filo di trucco sul viso, la cantante si mostra al naturale scattandosi selfie acqua e sapone che lasciano anche intravedere delle leggere lentiggini sulle guance. Ad arricchire gfli outfit semplici solo un paio di maxi orecchini argentanti dalle forme tribali.

Elodie