Elodie dopo il concerto annullato si riprende al mare: in costume e con maxi occhiali da sole Dopo aver dovuto annullare un concerto a causa di una tracheite la cantante ha pubblicato una storia dove la si vede al mare. In costume e con gli occhiali da sole risponde alle polemiche lasciando sentire la sua voce roca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elodie

Elodie si mostra su Instagram dopo le polemiche che l'hanno vista protagonista. La cantante romana era stata costretta ad annullare il concerto del 1° gennaio a seguito di una tracheite. Dopo aver dato la notizia con un post su Instagram e essersi scusata con i fan, però era circolata l'indiscrezione che la pop star non stesse poi così male e si trovasse invece in vacanza in Egitto con il fidanzato Andrea Iannone. A diffondere il rumor Alessandro Rosica, conosciuto al pubblico come "investigatore social", che ha pubblicato una foto di Elodie, si pensa scattata all'aeroporto di Hurgada. Avvistata sull'aereo anche dall'attrice Alessia Spinelli, la cantante non ha voluto pubblicare nessuna smentita sulla questione, limitandosi al silenzio da social.

Elodie nelle sue storie Instagram

Elodie in costume e la voce roca

Oggi la pop star ha pubblicato una storia su Instagram che la immortala con un paio di maxi occhiali a visiera mentre prende il sole. Nel video si sente l'afonia della cantante che scrive "piano piano mi riprendo", augurando poi buon anno ai suoi follower. Nell'immagine successiva si vede il truccatore Luca Cianciolo, e Federica Melani abbracciati in costume su un lettino. Sembra che Elodie abbia deciso di partire per una vacanza organizzata da tempo nonostante l'indisposizione che le ha impedito di cantare. Dopo aver trascorso il Natale in montagna assieme al fidanzato, ora si gode un po' di mare assieme agli amici.