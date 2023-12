Elodie con Andrea Iannone per le feste: i look di coppia sono con i cappotti oversize Elodie e Andrea Iannone hanno trascorso il Natale insieme a Vasto, la città d’origine del motociclista. Sui social hanno condiviso alcuni adorabili scatti di coppia con dei cappotti over coordinati: ecco tutti i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Elodie è l'artista più desiderata del momento: dopo un tour nei palazzetti da sold-out a ogni tappa, si prepara a dominare le classifiche anche nel prossimo anno. In che modo darà il via al 2024? Per lei niente party scatenati o celebrazioni casalinghe, si dedicherà alla passione per la musica. La notte del 31 dicembre si esibirà a Palermo, infiammando il tradizionale concerto a piazza Castelnuovo. Nell'attesa di tornare sul palco, però, non può fare a meno di rilassarsi in dolce compagnia. Ha trascorso i giorni di Natale col compagno Andrea Iannone, documentando alcuni dolci momenti di coppia all'aria aperta sui social: ecco le adorabili foto in coordinato dei due divi italiani.

Elodie e Andrea Iannone trascorrono il Natale insieme

Dove ha trascorso le feste di Natale Elodie? A Vasto, la città natale del fidanzato. Dopo essere stati paparazzati nel caseificio Iannone di Tornareccio, in provincia di Chieti, i due si sono concessi degli scatti all'aria aperta sullo sfondo degli Appennini abruzzesi, dando prova di essere più uniti e affiatati che mai.

Elodie in color ruggine per Natale

Al motto di "Happy", ovvero "Felice", la cantante ha postato un selfie in cui bacia con dolcezza Andrea, anche se ad attirare le attenzione dei fan sono stati i look di coppia. I due hanno indossato dei bomber oversize coordinati ma differenti per stampe e colori: Elodie ha scelto un piumino total black bombato, mentre il motociclista ha preferito una giacca sportiva a quadroni bianchi e neri.

Elodie e Andrea Iannone al caseificio Iannone

I look natalizi della coppia

Al di là della giacca XXL, per la gita natalizia all'aria aperta Elodie ha inoltre puntato sulla moda dei look monocromatici, scegliendo un originale color ruggine. Ha abbinato un maglioncino aderente e a collo alto a un paio di pantaloni palazzo in tinta ma di velluto, completando il tutto con un paio di sneakers bianche. Andrea Iannone ha preferito invece il black&white con dei pantaloni cargo dark e una t-shirt lunga e over decorata con un insetto sul petto. Anche nel suo outfit non sono mancate delle candide scarpe da ginnastica. Il motociclista sarà tra il pubblico a seguire lo show della fidanzata durante il Capodanno in piazza a Palermo?