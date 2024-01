Elodie in costume col cappuccio: infiamma i social in total black (e senza trucco) Elodie è volata in Egitto per godersi un po’ di relax e sui social ha condiviso un piccolo dettaglio della vacanza. Ha posato in costume ma col cappuccio: avrà così anticipato la tendenza dell’estate 2024? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

L'ultimo anno di Elodie è stato letteralmente esplosivo e non sorprende che, dopo una miriade di esibizioni estive e un tour da sold-out nei principali palazzetti italiani, ora si sia concessa un momento di pausa. All'inizio del 2024 aveva annullato il concerto a Teramo a causa di una forte influenza che le aveva dato problemi alla voce ma poche ore dopo era apparsa sui social alle prese con la tintarella (anche se quasi totalmente afona), adesso invece è partita alla volta dell'Egitto. Quale migliore occasione di questa per rispolverare una parte dell'armadio estivo? Ecco la nuova foto della cantante in costume che ha letteralmente infiammato i social.

Elodie in costume a gennaio

Elodie non è solita usare i social per documentare ogni dettaglio della sua quotidianità ma di tanto in tanto ama fare dei regali ai fan condividendo degli scatti all'insegna della sensualità. Lo ha fatto anche durante la vacanza in Egitto: nelle ultime ore si è lasciata immortalare sullo sfondo di una location da mille e una notte mentre è poggiata a una colonna decorata con un mosaico colorato. Cosa indossa? Un originale bikini total black. Il pezzo di sotto è un tradizionale micro tanga sgambato con due laccetti laterali che danno vita a un effetto cut-out, mentre al posto del reggiseno ha un crop top col cappuccio. Scommettiamo che i costumi di questo tipo diventeranno i più gettonati della prossima estate?

La foto senza trucco di Elodie

Al di là della forma fisica impeccabile della cantante, ad attirare le attenzioni del pubblico nello scatto "egiziano" è stato il beauty look della cantante. Se sul palco ha puntato sempre su dei make-up molto marcati e scuri, questa volta Elodie ha rinunciato al trucco. Niente eye-liner, ombretto smokey-eyes, blush o rossetto, ha preferito rimanere al naturale, lasciando trionfare la semplicità della bellezza acqua e sapone. Del resto, alla "Beyoncé italiana" non servono particolari artifici per essere meravigliosa, vanta una bellezza mozzafiato anche senza make-up e senza filtri. Nelle prossime ore darà qualche altro aggiornamento della sua vacanza "al caldo"?

