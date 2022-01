Elodie come Posh Spice: in total black e col caschetto “imita” Victoria Beckham Elodie ha posato per un esclusivo servizio fotografico pubblicato sulla rivista Grazia e, tra i tanti look sfoggiati, ce n’è uno ispirato alle Spice Girls. La cantante si è trasformata in Posh Spice, riproducendo sia il caschetto che uno degli outfit total black di Victoria Beckham.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie per Grazia, ph. The Morelli Brothers

Sono lontani i tempi in cui Elodie calcava il palcoscenico di Amici con i suoi capelli rosa shocking, ne ha fatta di strada da allora e non solo in fatto di carriera ma anche quando si parla di stile. Oggi non è più solo una cantante talentuosa, viene considerata anche una vera e propria icona fashion. Ha calcato i palcoscenici televisivi più ambiti, è diventata la musa di Versace e ha conquistato innumerevoli copertine, riuscendo sempre a rinnovarsi in modo moderno e glamour. Di recente lo ha fatto ancora: per un esclusivo servizio fotografico pubblicato dalla rivista Grazia ha "imitato" Victoria Beckham e si è trasformata in Posh Spice.

Il look total black di Elodie

L'avevamo lasciata con il minidress di latex rosa sulla cover di Grazia e oggi ritroviamo Elodie in versione Victoria Beckham nelle Spice Girl. A condividere gli scatti esclusivi realizzati per la rivista da The Morelli Brothers è stata la stylist della cantante, Ramona Tabita, che, con tanto di didascalia "Posh Spice", ha rivelato il suo look total black firmato Miu Miu. Elodie è apparsa bellissima e sensuale con indosso un completo nero con gli orli in pizzo bianco, caratterizzato da pencil skirt e giacca aderente, l'ha portata sbottonata, così da lasciare in bella vista l'intimo, dal reggiseno in tinta agli slip color carne con l'elastico logato.

Elodie con l’intimo a vista, ph. The Morelli Brothers

Il nuovo caschetto di Elodie

La vera novità nel look di Elodie, però, sono i capelli: la cantante è tornata al caschetto, portandolo liscio, con la fila molto laterale e leggermente bombato proprio come faceva Victoria Beckham ai tempi delle Spice Girls. Insomma, ancora una volta ha dato prova di essere la regina del trasformismo, capace di reinventarsi a ogni nuovo progetto lavorativo. Quale sarà il prossimo "colpo di testa" dell'artista? La cosa certa è che, dopo i piche cut, le treccine afro e le extension extra long, per lei rimane davvero ben poco da sperimentare.