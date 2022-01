Elodie al naturale in vacanza: in bikini e senza trucco è più bella che mai Elodie ha iniziato il 2022 in un paradiso tropicale insieme alla sorella Fey: la cantante si rilassa tra costumi da bagno, abitini e ricci naturali.

A cura di Beatrice Manca

Dopo un anno di ricco di successi e di sfide, Elodie si sta godendo il meritato riposo in un paradiso tropicale. La cantante è in vacanza insieme alla sorella Fey, che le somiglia come una goccia d'acqua, e sta trascorrendo le prime giornate del 2022 tra acque cristalline e passeggiate sulla sabbia bianchissima. Il grigio inverno milanese è lontano e Elodie approfitta del caldo tropicale per sfoggiare abiti a fiori e bikini di tendenza. Una pausa rigenerante: Elodie si è mostrata al naturale, senza trucco e con i capelli ricci, ed è più bella che mai.

Elodie inizia l'anno in bikini e shorts di jeans

Da Aurora Ramazzotti in bikini a Elettra Lamborghini con il costume griffato, sono tantissime le star che hanno voluto iniziare il 2022 in una località di mare, lasciandosi alle spalle il freddo invernale e la risalita dei contagi da coronavirus. Anche per Elodie le prime foto del 2022 sono in bikini: la cantante è apparsa felice e rilassata in riva al mare. Negli scatti un bikini bianco con un taglio cut out centrale sul reggiseno, un modello che sicuramente spopolerà tra le tendenze estive. Il dettaglio più sensuale però sono gli shorts di jeans a vita lasciati sbottonati, all'insegna della comodità.

Elodie al mare

Elodie si mostra senza make up

In vacanza anche pelle e capelli possono finalmente prendersi prendersi una pausa: nelle foto "balneari" abbiamo visto Elodie con i ricci naturali scolpiti dall'acqua di mare, le "autentiche" beach waves. Negli scatti più recenti la cantante porta i capelli legati, mettendo in risalto il viso senza un filo di trucco: libera e spensierata, Elodie è più bella che mai e non perde l'espressione da "coatta", come si definisce lei stessa. Nella didascalia della foto scherza in dialetto romanesco: "Coatta antica". Ma in realtà la cantante è tutto il contrario: i suoi look sono sempre originali e sofisticati e lei è ormai a tutti gli effetti un'icona di stile.