Elle Macpherson in bikini a gennaio: a 57 anni è icona di bellezza Elle Macpherson si sta godendo una vacanza in un luogo esotico e ha colto l’occasione per indossare il bikini. Oltre ad aver condiviso un dolce messaggio di auguri dedicato ai fan, ha messo in mostra la sua bellezza mozzafiato. Chi direbbe mai che ha 57 anni?

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Elle Macpherson, la top model che ha spopolato negli anni '90? Oggi ha 57 anni ma non sembra sentire affatto il peso dell'età che avanza. Lo ha dimostrato di recente sui social, documentando la sua vacanza esotica tra look balneari e micro bikini. La modella sta passando le sue giornate nel più totale relax tra mare cristallino, spiagge incontaminate e location da sogno e ha approfittato del Capodanno appena passato per dedicare un dolce messaggio di auguri e di speranza a tutti i suoi fan.

La foto in bikini di Elle Macpherson

Elle Macpherson ha seguito uno dei trend più gettonati tra le star da qualche tempo a questa parte: quella di indossare il bikini in pieno inverno. Ha sfoggiato un due pezzi total white, un modello con il reggiseno a triangolo e un tanga sgambato con i laccetti sottili sui fianchi. Ha poi completato il tutto con un maxi cappello di paglia in pieno stile balneare. Chi direbbe che ha raggiunto i 57 anni? Con la sua silhouette impeccabile e la sua bellezza mozzafiato riesce a fare invidia anche alle colleghe molto più giovani.

Elle Macpherson in vacanza per Capodanno

Il messaggio di auguri dedicato ai fan

Ad accompagnare la foto in bikini di Elle Macpherson è stato un messaggio speciale dedicato ai fan. La modella ha augurato a tutti buon anno con queste parole: "Questo è l'anno per scoprire e abbracciare il tuo vero te – 2022. Siamo tutti meravigliosi esseri sacri e scoprire quella bellezza unica dentro di noi e scoprire la bellezza unica negli altri e nella natura è l'essenza dell'Amore autentico. Amore per se stessi, Amore per gli altri, Amore per la vita stessa. Apriamoci per far entrare nella nostra vita le cose miracolose che ci attendono. Bellezza naturale. Amore naturale. Miracoli naturali che illuminano la vita con speranza, promessa e volontà di puntare più in alto per realizzare uno scopo più grande per tutti. Ti auguro le cose più straordinarie per il 2022, la determinazione e l'ispirazione per portarle alla realtà".