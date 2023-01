Elizabeth e Damian Hurley insieme sul red carpet: mamma e figlio sono chic in total black Elizabeth e Damian Hurley hanno partecipato insieme alla prima londinese di Kurios: Cabinet Of Curiosities, l’attesissimo film realizzato dal Cirque du Soleil. Per l’occasione si sono vestiti in coordinato, apparendo meravigliosi e chic in total black.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera Londra è stata illuminata dalla prima di Kurios: Cabinet Of Curiosities, l'attesissimo film realizzato dal Cirque du Soleil che è stato presentato in anteprima alla Royal Albert Hall. All'evento non sono mancate le star e, come da tradizione, ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile sul red carpet. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Elizabeth Hurley, che ha pensato bene di portare alla serata un ospite speciale: il figlio Damian Hurley. I due hanno sfilato fianco a fianco, incantando tutti con la loro bellezza e con il loro stile (con tanto di look coordinati in total black): ecco cosa hanno indossato per l'evento mamma-figlio.

Elizabeth Hurley col tailleur gioiello

Il film del Cirque Du Soleil, Kurios: Cabinet of Curiosities, è stato presentato in anteprima a Londra: è ambientato nel XIX secolo e racconta segue la storia di un inventore mondiale che dà vita a una macchina che sfida le leggi del tempo, dello spazio e della dimensione. Elizabeth Hurley non si è voluta perdere l'evento e per l'occasione ha puntato tutto sull'eleganza senza tempo del total black. Ha seguito il trend della moda mannish sfoggiando un tailleur di Christopher Kane, un modello con dei classici pantaloni palazzo e un blazer dal taglio irregolare decorato con dei dettagli gioiello sulle tasche. Sandali con tacco e zeppa, cluth coordinata e décolleté in primo piano: in quanti direbbero che l'attrice britannica ha superato da tempo i 50 anni?

Liz Hurley in Christopher Kane

Damian Hurley con la giacca di pelle

Damian Hurley non è stato da meno in fatto di stile, anzi, si è vestito in coordinato con la mamma, così da rendere la sfilata sul red carpet ancora più d'impatto. Per lui niente abito su misura, ha preferito abbinare un paio di pantaloni classici a una camicia in tinta portata sbottonata sul petto, completando il tutto con una giacca di pelle in stile biker. Stivaletti a punta, collana con pendente a croce e sguardo profondo rivolto dritto in camera: il figlio di Elizabeth ha ereditato fascino e bellezza proprio da lei. Mamma e figlio fianco a fianco non sono forse meravigliosi (e super stilosi)?