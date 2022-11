Elizabeth Debicki, la lady Diana di The Crown 5 incanta in nero sul red carpet L’abito scelto da Elizabeth Debicki per la premiere di The Crown 5 si ispira a uno dei look più famosi del personaggio che interpreta: la principessa Diana.

A cura di Beatrice Manca

L'attesa è finita: il 9 novembre 2022 arriva su Netflix la quinta stagione dell'acclamata serie tv The Crown, ispirata alle vicende della famiglia reale nei decenni. L'ultimo capitolo si concentra sugli anni Novanta, un decennio segnato dagli scandali e dal divorzio tra il principe Carlo e Diana Spencer. A dare il volto alla principessa di Galles è Elizabeth Debicki, che ha ereditato il ruolo da Emma Corrin. A giudicare dalle prime immagini, la somiglianza tra le due donne è impressionante. Anche fuori dal set l'attrice non può fare a meno di ispirarsi ai look più celebri di lady D: alla prima mondiale di The Crown ha lasciato tutti a bocca aperta con un lungo abito nero scelto in omaggio al suo personaggio.

Elizabeth Debicki alla prima di The Crown 5

Il cast di The Crown 5 si è riunito a Londra per l'anteprima mondiale della serie. Sul red carpet abbiamo visto "l'altra" famiglia reale inglese, coordinata in total black: Imelda Staunton, l'attrice che interpreta Elisabetta II, ha scelto un completo maschile nero con pantaloni e cravatta. Dominic West e Jonathan Pryce, gli attori che interpretano rispettivamente Carlo III e il principe Filippo, erano impeccabili in smoking.

Elizabeth Debicki, Dominic West, Imelda Staunton e Jonathan Pryce sul red carpet

A rubare la scena, però, era Elizabeth Debicki: per l'occasione ha scelto un lungo abito nero senza spalline, con scollatura a cuore e un intreccio sulla schiena che avvolgeva il collo, a mo' di scialle. Il look, semplice e raffinato, è un modello couture di Dior, precisamente della collezione Spring/Summer 2022.

Elizabeth Debicki in Dior Haute Couture

Sul red carpet ha abbracciato Teddy Hawley e Timothee Sambor, i giovanissimi attori che interpretano i principi nella serie. Le foto, neanche a dirlo, hanno fatto subito il giro del web: non sembra di rivedere lady Diana con i figli William e Harry?

Teddy Hawley, Elizabeth Debicki e Timothee Sambor

L'omaggio a lady Diana nel look di Elizabeth Debicki

Raffinata e raggiante nella sua semplicità: Elizabeth Debicki ha completato il look con sottili bracciali dorati e con un morbido raccolto sulla nuca. La principessa Diana non ha eredi, ma in fatto di charme e di stile Elizabeth Debicki ha sicuramente preso spunto dai look più celebri di Diana. L'abito Dior scelto per il red carpet ricorda infatti un famoso abito bustier che la principessa di Galles indossò per il Festival di Cannes del 1987. L'allora 26enne principessa del Galles si ispirava a sua volta a Grace Kelly e scelse un modello celeste polvere di Catherine Walker. Impossibile non notare la somiglianza della scollatura, dell'intreccio del corpetto e della stola intorno al collo: omaggio voluto

Lady Diana a Cannes nel 1987

o inconsapevole affinità di stile?