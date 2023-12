Elisabetta Gregoraci veste griffata dalla testa ai piedi: il look vale più di 7000 euro Look domenicale griffato dalla testa ai piedi per Elisabetta Gregoraci, che si è affidata a una delle sue Maison preferite, di cui indossa spesso le creazioni.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci in Prada

Il Natale, si sa, significa per molti: famiglia. Elisabetta Gregoraci in questo periodo più che mai ama sentire intorno a sé il calore familiare, l'affetto delle persone care. Ecco perché in questi giorni ne ha approfittato per ricongiungersi con le persone che ama di più: il papà Mario e la sorella Marzia (con relativo compagno e figli). Presenti alla reunion pre natalizia ovviamente anche Nathan Falco e il padre Flavio Briatore. Per la cenetta intima la showgirl ha indossato una tuta sparkling. Decisamente più casual il look per la passeggiata domenicale successiva.

Quanto costa il look di Elisabetta Gregoraci

La showgirl è sempre trendy nelle sue scelte di stile, che si tratti di pomeriggi in città, serate di gala, eventi televisivi. Per il look domenicale si è affidata a un brand che ama particolarmente, di cui indossa spesso le creazioni: Prada mette in risalto la sua anima femminile, coniugandola a qualcosa di carattere e mai scontato.

Elisabetta Gregoraci in Prada

Della Maison italiana era, per esempio, il look da turista per la gita a Firenze dello scorso anno: un completo con gonna midi e crop top. Di Prada anche un coordinato indossato lo scorso anno, con addominali bene in vista. E ancora: la jumpsuit candida di questa estate a Rimini, outfit perfetto per il viaggio verso l'evento organizzato da Alfonso Signorini e dal magazine Chi.

Giacca Prada

Stavolta la scelta è caduta su un completo in due pezzi in pied de poule color tabacco, un coordinato di lana composto da giacca monopetto dal carattere retrò con bottoni dorati e shorts. Su entrambi spicca il logo in pelle del marchio. I due capi costano rispettivamente, sul sito ufficiale del brand, 3350 euro e 890 euro.

Shorts Prada

La showgirl ha aggiunto un accessori inconfondibile: si tratta della borsa mini Jodie, uno dei modelli più iconici di Bottega Veneta. Costa 2100 euro. Infine, ha completato il look con un cappottino nero, sciarpa dello stesso colore, occhiali da sole scuri e stivali biker con suola alta di Celine. Costano 1450 euro. Il valore totale del look è quindi superiore ai 7000 euro.