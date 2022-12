Elisabetta Gregoraci ha due nuovi tatuaggi: il significato della scritta e del numero sul braccio Elisabetta Gregoraci ha due nuovi tatuaggi: un numero e una scritta. Ne ha svelato il significato mostrandoli sui social.

A cura di Giusy Dente

Regalo di Natale in anticipo, per Elisabetta Gregoraci. La showgirl si è regalata due nuovi tatuaggi, che ha subito mostrato a fan e follower su Instagram, dove è attivissima nel condividere la sua quotidianità. Si è affidata a Simone Concordia (tatuatore anche di Flavio Briatore). L'artista ha realizzato per lei due piccoli tattoos: una scritta e un numero. Hanno entrambi un grande valore, per Elisabetta Gregoraci.

I tatuaggi di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ama molto i tatuaggi e difatti ne ha diversi, su tutto il corpo. Ciascuno di loro ha un significato simbolico, è stato realizzato per imprimere sulla pelle attraverso l'inchiostro il ricordo di persone o specifici momenti di vita. Sul braccio sinistro (avambraccio esterno) c'è la scritta: "Quello che c'è in fondo al cuore non muore mai".

C'è poi il tattoo dedicato a mamma Melina, venuta a mancare nel 2010 a causa di un cancro al seno: "Mamma..I will never be the same without you". La 42enne ha poi dei numeri romani sul polso e un'altra scritta sul costato dedicata all'ex fidanzato Francesco Bettuzzi. All'elenco se ne aggiungono adesso altri due.

Il significato del numero 18

Elisabetta Gregoraci si è fatta tatuare nella parte interna del braccio sinistro il numero 18. Sullo stesso braccio ci sono anche un occhio di donna e un cuoricino. Risalgono a un paio di anni fa e sono stati realizzati dal tatuatore hollywoodiano Asa Lee Crow IV. Di entrambi, ha showgirl non ha mai rivelato il significato. Il 18 è invece dedicato a persone importantissime per lei: il figlio Nathan Falco (nato dalla relazione con l'imprenditore Flavio Briatore il 18 marzo 2010) e i nipotini Gabriel e Ginevra (figli della sorella Marzia). Nello stesso giorno, ha realizzato anche un'altra scritta: la parola "AMATI". Si tratta probabilmente di un promemoria di vita, per ricordare sempre a se stessa che l'amor proprio viene sempre prima di tutto, perché è l'unico modo per stare bene anche con gli altri.