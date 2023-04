Elisabetta Gregoraci con l’oblò sul seno: il look primaverile è scintillante e sensuale Elisabetta Gregoraci si è concessa una serata a cena fuori a Monaco e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile. Oblò sul seno, micro cristalli e giacca crop: ecco il nuovo look glamour e sensuale della conduttrice.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci è da sempre molto attiva sui social e non perde occasione per documentare la sua quotidianità con foto e Stories. Impegni lavorativi, shooting fotografici all'insegna del fashion e dolci serate trascorse in compagnia di Nathan Falco Briatore (al quale sembra aver trasmesso la passione per la moda): l'agenda della showgirl è sempre pienissima di appuntamenti. Nelle ultime ore ha rivelato di essersi concessa una cena fuori in un noto ristorante di Montecarlo e lo ha fatto con un look che si rivelerà perfetto per la primavera. Niente abiti comodi e casual, ha lasciato trionfare il glamour e la sensualità con un abito scintillante caratterizzato da un provocante oblò sul seno.

Il look primaverile di Elisabetta Gregoraci

Cosa ha indossato Elisabetta Gregoraci per una cenetta a luce di candela? L'avevamo lasciata in casa in jumpsuit, ora ha scelto l'eleganza senza tempo del nero, anche se non ha rinunciato alla sensualità e all'effetto sparkling. Ha indossato un lungo abito a tubino tempestato di micro cristalli, un modello fasciante che ha rivelato la sua silhouette impeccabile, con la gonna sotto al ginocchio, le spalline sottili e l'oblò sul seno che ha messo in risalto il décolleté. Scommettiamo che il taglio tondo sul petto diventerà il must della primavera? Non sono mancati i tacchi a spillo "a contrasto", per la precisione un paio di sandali silver a effetto metallico con laccetto intorno alla caviglia e fascia con micro stringhe.

Il look primaverile di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci con la giacca crop

Al motto di "Non ho più l'età per far tardi" Elisabetta Gregoraci ha immortalato il total outfit non appena rientrata a casa. Per proteggersi dal freddo nel corso della serata ha aggiunto un ulteriore accessorio super trendy, di cosa si tratta? Della giacca di jeans crop, ovvero tagliata sotto al seno. Ha le tasche sul petto, i bottoni sul davanti e le maniche leggermente a palloncino ed è perfetta per rendere glamour ogni tipo di look primaverile. Capelli lisci e sciolti, borsetta Chanel a tracolla e sorriso stampato sulle labbra: la cena sarà stata un appuntamento romantico?

