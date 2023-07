Elisabetta Canalis senza trucco: per la giornata al mare indossa il bikini metallico Elisabetta Canalis ha approfittato del giorno dell’Indipendenza americano per andare al mare con la figlia e gli amici. Cosa ha indossato? Un adorabile micro bikini a effetto metallico.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è tornata in California dopo aver trascorso un lungo periodo in Italia tra Fashion Week e shooting di moda. Ora che ha portato a termine tutti gli impegni professionali, si è riunita alla dolcissima figlia Skyler Eva, constatando che sta diventando la sua "mini me" in carne e ossa man mano che cresce. Ieri, inoltre, è stata lieta di celebrare una ricorrenza a cui l'America è particolarmente legata: il giorno dell'Indipendenza che ogni anno ricade sempre il 4 luglio. Come ha approfittato della festività? Si è concessa una giornata al mare con gli amici e con la figlia, lasciando spazio a un adorabile look balneare.

Il bikini effetto metallico di Elisabetta Canalis

Ieri in America è stato celebrato il giorno dell'Indipendenza ed Elisabetta Canalis ne ha approfittato per andare al mare a Malibù. Cosa ha indossato per divertirsi tra bagni e tintarella? Niente colori accesi o stampe tropicali, ha preferito un bikini monocromatico ma dall'effetto metallico. Per essere precisi ha indossato un modello color bronzo cangiante firmato Wikini, il brand di swimwear con cui ha collaborato, mettendo in risalto il seno con un reggiseno a triangolo e gli addominali scolpiti con un tanga coi laccetti laterali. Cappellino con la visiera verde militare, camicia in denim rosa oversize usata come caftano e telo male portato al posto della gonna: l'ex velina riesce a essere sempre super trendy.

Elisabetta Canalis in Wikini

Il look acqua e sapone di Elisabetta Canalis

Il dettaglio che i fan non hanno potuto fare a meno di notare? Elisabetta ha rinunciato completamente al trucco per godersi al massimo la giornata di mare. Niente fondotinta, eye-liner, rossetto o rimmel, ha lasciato il viso acqua e sapone, rivelando la sua bellezza al naturale. Anche per quanto riguarda i capelli ha rinunciato a pieghe sofisticate e acconciature intricate, tenendo la chioma sciolta bagnata dalla salsedine. In quanti direbbero che ha superato i 40 anni? Ad oggi la showgirl vanta ancora la pelle di una ragazzina e riesce a fare invidia anche alle colleghe molto più giovani.