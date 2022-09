Elisabetta Canalis rilancia gli shorts a farfalla: i pantaloncini in denim sono il must dell’autunno Elisabetta Canalis è tornata in America dopo le lunghe vacanze italiane ma ieri si è concessa un’altra giornata di ferie per il Labor Day, la festa dei lavoratori statunitense. Quale migliore occasione di questa per lanciare il must-have dell’autunno 2022?

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è tornata in America dopo aver passato le vacanze in giro per il mondo, dal Messico alla sua amata Sardegna. Dopo aver spopolato tra caftani colorati e micro bikini coordinati a quelli della figlia Skyler Eva, ha ripreso la sua normale quotidianità fatta di impegni professionali e serate casalinghe. Ieri, però, si è concessa una nuova giornata di ferie. Negli Stati Uniti è stato celebrato il Labour Day, la Festa dei lavoratori, e la showgirl ne ha approfittato per passare un pomeriggio con gli amici alle prese con un gustoso barbecue. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? Ecco il capo indossato dall'ex velina che di sicuro spopolerà in autunno.

Il look trendy di Elisabetta Canalis

Per passare una giornata di festa all'aria aperta Elisabetta Canalis ha puntato tutto sulla comodità, anche se non ha rinunciato al glamour. Sui social ha rivelato il look scelto per il barbecue con gli amici, lasciando i fan senza parole con la sua bellezza. L'ex velina ha abbinato un crop top a maniche corte color tabacco a un pantaloncino in denim, modello a farfalla, uno dei must-have della stagione estiva che di sicuro continueranno a spopolare anche nei prossimi mesi. Elisabetta ha così messo in risalto gli addominali scolpiti, facendo addirittura un primo piano sul punto vita per mostrare ai followers gli shorts più da vicino. L'outfit non è forse l'ideale per le giornate autunnali calde e sbarazzine?

Gli shorts a farfalla di Elisabetta Canalis

Come abbinare gli shorts a farfalla

Gli shorts a farfalla sono i pantaloncini più trendy del momento e il motivo è molto semplice: riescono a coniugare glamour e comodità, aggiungendo un tocco originale al proprio stile. Hanno spopolato durante le due ultime stagioni estive ma, a giudicare dal look della Canalis, continueranno a essere in voga anche durante l'autunno. Come vanno abbinati? Se non si vuole osare con un crop top che lascia l'ombelico in vista, è possibile optare per una semplice t-shirt o per una camicia di seta, l'importante è che venga portata dentro i pantaloncini. Per quanto riguarda le scarpe, è possibile optare per i cuissarders, le scarpe must del momento, o per delle semplici sneakers, l'importante è non avere paura di mettere in risalto le gambe nude.