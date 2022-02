Elisa Maino, look total black con accessori griffati: gli stivali costano quasi 2000 euro Elisa Maino ha completato il suo look total black con un dettaglio glamour: un paio di stivali di lusso firmati Givenchy.

A cura di Giusy Dente

TikTok le ha spalancato le porte del successo e oggi Elisa Maino è una star del mondo della moda. A 19 anni è seguitissima sui social, amata dal pubblico più giovane ma anche dai brand di lusso e ha già sfilato su red carpet importanti. L'abbiamo vista alla Mostra del Cinema di Venezia 2020, alla prima del film Nomadland, con indosso un elegante abito da sera di Giuseppe di Morabito abbinato a sandali gioiello di Casadei e gioielli Tiffany&Co. Vi ha fatto ritorno anche l'anno successivo, indossando un abito bicolor firmato Redemption abbinato a sandali Rene Caovilla e gioielli Pasquale Bruni. Poi ha partecipato alla Milano Fashion Week, dove ha preso parte alle sfilate di Etro, Blumarine e Maryling. Era presente anche alla Settimana della Moda maschile: con lei nel parterre anche Aiello, Ernia, Gianmarco Saurino e Pietro Turano. La tiktoker (che ha all'attivo anche tre libri) è un'icona fashion e lo è anche nella vita di tutti i giorni, non solo agli eventi glamour.

Il look di Elisa Maino

Sui social Elisa Maino condivide tutta la sua quotidianità: è seguita da oltre 2 milioni di follower. Tra stories e post, il suo profilo è uno dei più glamour. La tiktoker è attivissima nel mondo della moda ed è amatissima dai brand. Il suo stile è trendy, molto fresco e giovanile, perfettamente allineato alla sua età: denim, colori accesi, crop top, minidress. Ma sa calibrare tocchi di eleganza e charme, soprattutto nelle grandi occasioni, con look total black, abiti da sera, piume e dettagli scintillanti.

Ovviamente non manca mai di inserire accessori griffati che impreziosiscono ulteriormente i suoi outfit. Ha completato il suo ultimo look total black con un paio di stivali shark lock di Givenchy con punta a mandorla. Sono resi unici dalla fascia di pelle con chiusura di metallo intorno al gambale e lucchetto con finitura argento. Costano 1795 euro. Sono perfetti per questo outfit semplice e insieme glamour, chiaramente all'insegna del lusso.