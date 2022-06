Elettra Lamborghini lancia il must dell’estate 2022: il costume intero ma “tagliato” Elettra Lamborghini presto tornerà in tour e lo ha rivelato con un look che si rivelerà perfetto per l’estate. Ha indossato un costume strapless color ciliegia, la cui particolarità sono i tagli bondage lungo i fianchi.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini è tra le artiste destinate a diventare reginette dell'estate: da qualche settimana ha lanciato la hit Caramello in coppia con Rocco Hunt e da allora ha già cominciato a scalare le classifiche del nostro paese, tanto che non si esclude che la canzone diventi presto un tormentone. Sui social non esita a condividere ogni successo con i fan ma la cosa particolare è che lo fa sempre con un tocco sensuale. Dopo il sexy micro bikini indossato qualche giorno fa, ora ha lanciato un costume intero per la bella stagione, ma la cosa particolare è che è tutt'altro che tradizionale. Il modello scelto dall'ereditiera nasconde infatti dei provocanti tagli lungo i fianchi.

Elettra Lamborghini col costume cut-out

L'avevamo lasciata con le ciabatte pelose e griffate durante il primo giorno di vacanza a Ibiza con Afrojack e ora ritroviamo Elettra Lamborghini in una versione molto più sensuale. Sullo sfondo di un bungalow di legno immerso nel verde, ha posato seria e sensuale con indosso un costume intero color ciliegia, un modello strapless che ha messo in risalto il décolleté procace e che sui lati ha una serie di tagli cut-out effetto bondage. Così facendo, ha lasciato in bella vista i tatuaggi maculati sul lato b, ormai diventati il suo marchio di fabbrica. Cosa ha scritto nella didascalia? "Chi vuole venire con me in tour?!Alzi la mano", lasciando intendere chiaramente che presto tornerà sul palco

Elettra Lamborghini col costume "tagliato"

I costumi tagliati sono i più trendy dell'estate

Chi ha detto che i costumi interi sono troppo sobri e coprenti? Negli ultimi anni la moda si è evoluta e ha lanciato sul mercato dei modelli tutt'altro che "castigati". Quello "tagliato" di Elettra Lamborgini è solo una delle tanti varianti che stanno spopolando, per essere più trendy che mai durante l'estate 2022 bisogna infatti puntare tutto sui cut-out audaci, da quelli sui fianchi a quelli sulla pancia, fino ad arrivare ai tagli sotto al seno. Insomma, durante le vacanze non bisogna avere paura di osare lasciando in bella vista lembi di pelle nuda. In quante prenderanno ispirazione dall'ereditiera per aggiungere un tocco "piccante" alla bella stagione?