Elena Santarelli in vacanza in montagna: è la regina del trekking con camicia a quadri e scarponcini Elena Santarelli si rilassa in alta quota senza rinunciare allo stile: è radiosa con camicette floreali alla Heidi e maxicardigan colorati.

A cura di Beatrice Manca

Da Venezia a Cortina d'Ampezzo: l'estate non è ancora finita per Elena Santarelli, che ha deciso di cercare un po' di fresco in alta quota. La scorsa settimana ha festeggiato il compleanno nella città lagunare, sfoggiando un raffinato look total black, e ora torna sui social in un'inedita versione trekking: scarponcini, camicie a quadri e cardigan con disegni di margherite. Lasciati definitivamente da parte i costumi animalier e i bikini, la conduttrice televisiva si gode le camminate in montagna: sarà questo il segreto della sua forma smagliante?

Elena Santarelli in montagna con la stampa tie–dye

Elena Santarelli in montagna in versione ‘Heidi'

Quest'estate sono moltissime le star che hanno scelto le mete di montagna: Ilary Blasi ha cercato riparo dal gossip tra i boschi, con camicia a quadri e scarponcini, mentre Francesca Ferragni ha portato il bebé Edoardo con sé sulle Dolomiti per respirare la fresca aria di montagna. Anche Elena Santarelli ha scelto la bellezza di Cortina D'Ampezzo per concludere l'estate 2022: una rigenerante pausa nel verde prima di riprendere gli impegni di lavoro a settembre.

Elena Santarelli

Anche durante le escursioni, però, Elena Santarelli mantiene il suo stile semplice e glamour: nelle foto condivise su Instagram la vediamo radiosa con bermuda e camicette floreali alla Heidi, o con morbide felpe tie-dye, la stampa più cool dell'estate. Immancabili gli scarponcini da trekking adatti ai sentieri e calzettoni pesanti, che tengano i piedi al riparo. La regola d'oro seguita dalla Santarelli è quella di vestirsi a strati: pantaloncini corti, t-shirt e una camicia a quadri più pesanti per non farsi cogliere impreparate dal meteo.

Elena Santarelli in montagna con il maxi cardigan

Il look che farà tendenza? Il maxi cardigan colorato, in perfetto stile tirolese, con quadri rossi e bianchi e un ricamo di margherite. Tra un'escursione e l'altra Elena Santarelli ha anche trovato il tempo per un giro di shopping nella boutique di Franz Kraler, dove ha curiosato tra le tendenze autunnali: cambio di guardaroba in vista del ritorno al lavoro?