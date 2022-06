Effetto Lilibet Diana: l’abitino del primo compleanno della figlia di Meghan Markle è quasi sold-out Lilibet Diana è diventata protagonista del ritratto ufficiale realizzato per il suo primo compleanno e, al di là della somiglianza col papà Harry, c’è un altro dettaglio che ha attirato le attenzioni dei media: il suo abitino, che ha ormai registrato quasi il sold-out. Si può parlare di effetto Lilibet Diana?

A cura di Valeria Paglionico

Lilibet Diana, la seconda figlia di Meghan Markle e del principe Harry, ha compiuto un anno lo scorso 4 giugno ma solo qualche giorno fa la mamma e il papà hanno rilasciato un suo ritratto ufficiale. Sebbene i Sussex non facciano più parte della Royal Family, hanno rispettato la tradizione reale immortalando la propria erede nel giorno del compleanno. Certo, lo scatto è arrivato un tantino in ritardo rispetto al previsto ma tutto è stato fatto solo in onore della regina Elisabetta II, così che i festeggiamenti per il Giubileo di platino non venissero oscurati. Al di là del fatto che la piccola è praticamente identica al papà, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato un altro dettaglio: il suo meraviglioso abitino color ghiaccio, che ha ormai registrato quasi il tutto esaurito.

Il vestitino di Lilibet va a ruba

Fino ad ora Harry e Meghan avevano preferito tenere la piccola Lilibet lontana dai riflettori e, fatta eccezione per una adorabile foto di famiglia in cui era stata immortalata lateralmente, di lei non esistevano scatti ufficiali. Ora le cose sono cambiate, visto che per il suo primo compleanno è stata rispettata la tradizione reale dei ritratti social. In quanti sono impazziti di fronte l'adorabile abitino color ghiaccio con le ruches sulle maniche della piccola? A quanto pare moltissime, visto che sul sito di Amaia Kids, il brand che lo ha firmato, rimangono solo 3 pezzi, taglia 2 anni, del modello Angel Set Pale Blue Check (quello indossato da Lilibet).

L’abito Amaia Kids

Cos'è l'effetto Lilibet Diana?

Il quasi sold-out immediato del vestitino ha fatto subito pensare a un "Effetto Lilibet Diana". Così come succede con i look di Kate Middleton, pare che anche la piccola riesca a influenzare gli acquisti del pubblico con il suo stile bon-ton e trendy: nel momento in cui appare in pubblico con un determinato capo, quest'ultimo registra in pochissimo tempo il tutto esaurito, a prova del fatto che sono milioni le persone che si precipitano a comprarlo pur di emularla. Il brand Amaia Kids non è una novità per gli appassionati della vita dei Windsor: George, Charlotte e Lois di Cambridge hanno spesso sfoggiato dei capi di questo marchio. L'abitino ghiaccio sarà un regalo fatto da Kate Middleton alla bimba?