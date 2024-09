video suggerito

Rivoluzione Alessandro Michele da Valentino: come cambiano le sfilate col nuovo Direttore creativo La Maison guidata da Alessandro Michele ha annunciato importanti cambiamenti in merito alla presentazione delle sfilate: una sola Haute Couture all'anno, il prêt-à-porter uomo e donna sfileranno insieme.

A cura di Giusy Dente

La nomina di Alessandro Michele a Direttore creativo di Valentino ha spalancato alla Maison le porte di una nuova era. Il designer romano è entrato in carica ufficialmente il 2 aprile, dopo aver detto addio a Gucci, prendendo il posto di Pierpaolo Piccioli. Il suo debutto è in programma il 29 settembre 2024, alle ore 15:00, durante la Paris Fashion Week, quando porterà in passerella la sua collezione. Intanto arriva la notizia che segna ufficialmente l'evoluzione delle prossime sfilate della Casa di moda: una sola Haute Couture all'anno invece che le solite due, il prêt-à-porter uomo e donna sfileranno insieme.

Cosa cambia nelle sfilate di Valentino

Del tutto a sorpresa, a giugno il Direttore Creativo ha svelato un'anteprima del suo lavoro da Valentino, diffondendo i look di Avant les débuts. Pois, fantasie floreali, stile retrò, perle e fantasie pied de poule: questi gli elementi della Resort 2025, la prima collezione disegnata da Alessandro Michele per la Maison che ha anticipato l'inizio di una nuova era per la Casa di moda. Il vero debutto di Alessandro Michele è in programma durante la Paris Fashion Week, quando presenterà la collezione Spring/Summer 2025. In vista del grande evento, la Maison ha annunciato due importanti cambiamenti in merito alla presentazione annuale delle sfilate.

La prossima Haute Couture (la prima con la firma di Alessandro Michele) presentata a Parigi sarà l'unica sfilata, non ce ne saranno altre nel corso dell'anno. Solitamente erano due. Il Direttore creativo e il CEO Jacopo Venturini insieme hanno deciso di dare alle collezioni di Alta Moda dei nuovi tempi di lavorazione, dando in questo modo ancora più valore all'aspetto creativo e all'ispirazione che c'è dietro. Trattandosi di linee particolarmente pregiate, vere e proprie forme d'arte, presentandole solo una volta all'anno si rende ancora più esclusiva l'esperienza. Altra novità è che nel nuovo calendario dei fashion show della Maison, Valentino presenterà due sfilate ready to wear co-ed per anno, quindi il prêt-à-porter uomo e donna sfileranno insieme.

