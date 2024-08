È morto Michel Guérard, lo chef stellato che fu tra i fondatori della nouvelle cuisine

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

È morto Michel Guérard, il leggendario chef che fu tra i fondatori della nouvelle cuisine. Aveva 91 anni e, come confermato dalle persone a lui vicine, ha perso la vita nella sua casa francese a Eugénie-les-Bains nella notte tra domenica e lunedì. Il primo chef a conquistare la copertina del Time Magazine negli Stati Uniti, uno dei fondatori della nouvelle cuisine, uno dei cuochi più talentuosi del XX secolo: Michel verrà ricordato per sempre come uno dei leader del settore. Premiato con 3 stelle Michelin nel corso della carriera e inventore della "cucina dimagrante", fino alla fine ha gestito il famoso ristorante Les Prés d'Eugénie nella cittadina in cui risiedeva.

La prima stella Michelin di Michel Guérard

Nato a Vétheuil nel 1933, Michel Guérard è stato tra gli chef più talentuosi degli ultimi decenni. Diede il via alla sua carriera nel settore come tirocinante presso la pasticceria di Kleber Alix, a Mantes-la-Jolie, e da allora in poi lavorò in diversi ristoranti parigini, primi tra tutti il Maxim e l'Hôtel de Crillon. Nel 1965 debuttò con un ristorante tutto suo nella capitale francese, si chiamava Le Pot-au-Feu e gli permise di ottenere la sua prima stella Michelin nel 1967 (alla quale ne seguì una seconda nel 1971). Il locale continuò ad avere un incredibile successo fino a quando non venne obbligatoriamente ceduto a causa di un ampliamento stradale.

Michel Guérard, l'ideatore del minceur

La vita di Michel Guérard cambiò dopo il matrimonio con Christine Barthelemy, figlia del fondatore del marchio cosmetico Biotherm. Con lei si trasferì a Eugénie-les-Bains e lì inventò un nuovo stile culinario, il minceur, ovvero una cucina salutare progettata per i parigini attenti alla salute e alla linea. Sempre negli anni '70 rivoluzionò il settore con la nouvelle cuisine, un modo di cucinare basato sulla creatività e sull'essenzialità delle ricette. Dopo aver ricevuto tre stelle Michelin col suo locale, trasformò il paesino francese in una destinazione turistica di successo. Oggi il mondo della gastronomia non può fare a meno di piangerlo ma lo ricorderà per sempre come uno dei leader del settore.