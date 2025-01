Chef Locatelli ha perso le stelle Michelin? Cosa succede dopo la chiusura della Locanda a Londra

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Giorgio Locatelli

Giorgio Locatelli ha annunciato ieri la chiusura della sua Locanda a Londra. Nella giornata di ieri, giovedì 2 gennaio, sui profili social di "Locanda Locatelli", il ristorante che il giudice di Masterchef 14 ha aperto 20 anni fa nella capitale britannica, è apparso un messaggio di saluto ai clienti. "Con tristezza e per ragioni indipendenti dal nostro volere annunciamo la chiusura definitiva a partire da ora.Ci mancheranno i nostri clienti, alcuni dei quali sono diventati amici. Ma quando si chiude una porta, se ne apre un’altra, quindi seguite i nostri social per aggiornamenti a proposito di un nuovo progetto. Vi auguriamo un felice, sano e prospero 2025", si legge nel post del ristorante, che lascia anche intravedere una possibile nuova avventura nel futuro di Giorgio Locatelli. A quanto pare ci sarebbero stati forti dissidi con l'amministrazione del Palazzo in Seymour Street a Londra. Il ristorante aveva conquistato una stella Michelin poco dopo la sua apertura, nel 2003, e ancora oggi, dopo 21 anni, mantiene questo prestigioso riconoscimento, ma che cosa ne sarà ora che il ristorante ha chiuso i battenti?

Come spiegato da Sergio Lovrinovich, Direttore Guida Michelin Italia, in un'intervista a Fanpage.it, la stella Michelin si assegna al ristorante e non allo chef: "Quando uno chef lascia un ristorante stellato, non ‘porta con sé' la stella. Al contrario, il ristorante rimane stellato e vengono effettuate nuove prove tavola per verificare il livello della sua cucina a seguito del cambio chef. Le stelle sono infatti riconoscimenti annuali, che vanno confermati di anno in anno". Dunque, con la chiusura di Locanda Locatelli, il giudice di Masterchef perde momentaneamente la stella, ma, come accade spesso, è probabile che la riacquisti nel caso passasse a un'altra cucina o nel caso in cui dovesse riaprire un altro ristorante.

Per esempio, quando Carlo Cracco ha spostato la sede del ristorane da via Victor Hugo alla Galleria Vittorio Emanuele a Milano, dove si trova adesso, il ristorante non ha di fatto perso la stella o meglio, l'ha persa temporaneamente fino a quando il cambio di sede del ristorante non è stato completato. Questo perché gli ispettori Michelin, ogni anno, valutano i ristoranti per confermare o assegnare una nuova stella. Anche Bruno Barbieri, che nella sua carriera vanta 7 stelle Michelin, ha ottenuto questi riconoscimenti in relazione ai ristoranti che guidava, motivo per cui la Stella è rimasta al ristorante e non è legata allo chef. La stella è comunque un premio per il lavoro del ristorante, anche se alla guida della brigata vi è un singolo chef.