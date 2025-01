video suggerito

Perché Locanda Locatelli ha chiuso: il nuovo progetto del giudice di MasterChef Giorgio Locatelli Il ristorante una stella Michelin di chef Giorgio Locatelli, giudice di MasterChef, ha annunciato la chiusura definitiva dopo la cena di Capodanno. Dai "forti dissidi con l'amministrazione del palazzo" in cui si trovava il locale ai nuovi progetti: le indiscrezioni dopo la chiusura a sorpresa.

A cura di Gaia Martino

Lo chef e giudice di MasterChef Italia Giorgio Locatelli ha chiuso il suo locale storico di Londra, Locanda Locatelli. Inaugurato nel 2002 nel quartiere di Marylebone, soltanto un anno dopo l'apertura conquistò una stella Michelin. A distanza di 23 anni, "per ragioni indipendenti dal nostro controllo", il ristorante ha chiuso dopo l'ultima cena nella notte di Capodanno. L'annuncio, diffuso sui canali social e il sito web del locale, ha sorpreso tutti i clienti affezionati alla cucina del cuoco e celebre volto televisivo italiano. Le motivazioni della chiusura definitiva restano sconosciute: La Repubblica fa sapere, però, che potrebbe trattarsi di una conseguenza di forti dissidi con l'amministrazione del palazzo di Seymour Street, dove si trova il locale.

L'annuncio della chiusura di Locanda Locatelli

"È con la tristezza nel cuore, e per ragioni indipendenti dal nostro controllo, che annunciamo la chiusura definitiva a partire da ora": così comincia il messaggio pubblicato in un post da Locanda Locatelli per annunciare la chiusura definitiva del locale. Il testo continua poi così: "Ci mancheranno i nostri clienti, alcuni dei quali sono diventati amici. Ma quando si chiude una porta, se ne apre un’altra, quindi seguite i nostri social per aggiornamenti a proposito di un nuovo progetto. Vi auguriamo un felice, sano e prospero 2025″. Nonostante la presa di distacco dalla decisione di chiudere, l'annuncio anticipa l'apertura di "un nuovo progetto". Sulla notizia a sorpresa, ora, circolano numero indiscrezioni.

Il motivo della chiusura: le indiscrezioni e i nuovi progetti

Sono diverse le teorie che circolano riguardo la chiusura della locanda di chef e giudice di Masterchef Giorgio Locatelli. Locanda Locatelli avrebbe chiuso per "forti dissidi con l'amministrazione del palazzo in cui si trovava il ristorante", fa sapere La Repubblica. Il Corriere, inoltre, aggiunge che il locale riaprirà altrove, sempre nella città di Londra.

Dietro al "nuovo progetto" annunciato nel post, potrebbero nascondersi le nuove intenzioni dell'hotel cinque stelle Hyatt RegencyLondon – The Churchill, all'interno del quale si trova il ristorante di chef Locatelli che con la struttura ha un contratto di gestione, si legge. Ma non è tutto. Giorgio Locatelli a maggio aprirà un ristorante nella National Gallery a Trafalgar Square: "Sarà la prima volta di un ristorante italiano sotto il tetto di un monumento nazionale inglese, un momento importante per il riconoscimento del Made in Italy", aveva commentato quando la notizia si era diffusa, si legge su La Repubblica. Davanti a tali indiscrezioni, potrebbe spiegarsi la frase contenuta nel post-annuncio, "Ma quando si chiude una porta, se ne apre un’altra".