Claudio in lacrime a MasterChef con il piatto della nonna, chef Locatelli: “C’è qualcosa di tuo in me” Claudio, aspirante chef nella nuova edizione di MasterChef ha fatto commuovere Giorgio Locatelli con il suo piatto della nonna. “La chiamavo nonna Lolla, con lei avevo un sorriso in più”, le parole. Lo chef ha deciso di dargli una possibilità: “Per questa influenza della nonna, c’è qualcosa di tuo in me”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A MasterChef Italia, in onda su Sky Uno questa sera di giovedì 12 dicembre, si è presentato l'aspirante chef di nome Claudio. Accompagnato dalla fidanzata Erica, ha fatto commuovere chef Locatelli con il suo piatto della nonna. Con due sì e un no, è riuscito a superare la prima fase del talent.

La prima prova di Claudio a MasterChef con il piatto della nonna

"Vorrei fare bella figura con questo piatto, lo faceva mia nonna" ha raccontato Claudio, da San Michele Salentino in provincia di Brindisi, il cui sogno è quello di diventare un cuoco. "Nella vita ho un centro revisioni. Papà quando è andato in pensione ha lasciato tutto a me, a 18 anni ero il titolare. Mi piace tanto cucinare" ha raccontato durante la preparazione del suo piatto. "Io e Erica stiamo insieme da 15 anni, ho 33 anni e vivo ancora con i miei genitori", le parole. "La cucina mi dà soddisfazioni, ma credo poco in me stesso" ha continuato. Il giovane, però, non è riuscito a trattenere l'ansia da prestazione e davanti ai giudici è scoppiato a piangere. Davanti al piatto pronto, ha spiegato: "Non lo posso chiamare come avrei voluto, Nonna Lolla. Quindi lo chiamo Come non lo volevo". Poi, con chef Locatelli ha raccontato della sua nonna: "Si chiamava Maria, ma io la chiamavo Lolla. Lei era importante perché con lei avevo un sorriso in più ogni giorno. Ho tanti sorrisi oggi, ma ne manca uno. Se penso alla nonna sorrido, però…Lei credeva in me". Locatelli allora ha risposto: "Anche io avevo una nonna, Vincenzina, e quando ho deciso di non fare più il cuoco perché non mi piacevano gli altri cuochi, lei mi disse "Tu puoi fare il cuoco che vuoi fare tu". Da quel giorno la mia vita è cambiata. Devi usare quello che dice tua nonna a tuo vantaggio. A nonna Lolla questa pasta sarebbe piaciuta". Con Cannavacciuolo, Claudio ha raccontato: "Lei è stato il primo a farmi avvicinare ai libri. I primi che ho letto erano suoi".

La decisione dei giudici su Claudio

A Chef Cannavacciuolo è piaciuto il piatto di Claudio: "Tu non credi in te, ma io sì" ha dichiarato prima di dargli un sì. "Nel piatto mancava coraggio, spinta, la stessa che manca a te. Per me è no" ha continuato Bruno Barbieri. "Le ragioni stanno da entrambe le parti. Sono preoccupato per la tua emotività. C'è qualcosa di mio in te, e di tuo in me per questa influenza della nonna. Per cui voglio darti una possibilità dandoti un sì", ha concluso Locatelli. Claudio ha così lasciato lo studio con due sì e un no.