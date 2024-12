video suggerito

Dove si trova il ristorante di Giorgio Locatelli e quanto costa una cena nel locale stellato Giorgio Locatelli è uno dei tre giudici di Masterchef 13. Chef stellato e cuoco stimatissimo da più di 40 anni, Locatelli è diventato uno degli chef più conosciuti e apprezzati del panorama internazionale grazie a "Locanda Locatelli", ristorante aperto nel 2002.

A cura di Arianna Colzi

Lo scorso giovedì 12 dicembre è cominciato Masterchef 14. Con il cooking show sono tornati anche i suoi giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Classe 1963, Locatelli è originario di Varese ed è giudice di Masterchef dal 2018, ossia dall'ottava edizione. Prima della popolarità acquisita grazie a Masterchef era già un nome noto nel mondo dei ristoranti stellati. La passione per la cucina è una questione di famiglia: Locatelli, infatti, è figlio dello chef del ristorante Cinzianella, locale in provincia di Varese, fondato dai nonni nel lontano 1966. Dal ristorante di famiglia, però, Giorgio Locatelli parte Londra dove comincia la sua carriera in cucina.

La carriera in cucina di Giorgio Locatelli

Nel 1983, a vent'anni, Giorgio Locatelli si trasferisce nel Regno Unito, a Londra: qui entra nella brigata del Savoy Hotel. Dopo l'Inghilterra si trasferisce a Parigi, dove lavora al Laurent e poi nella cucina del più antico ristorante di Francia, il Tour d'Argent, il più antico ristorante di Francia. Nel 1995 torna a Londra dove guida la brigata del ristorante italiano Olivo, che si trova ancora nel prestigioso quartiere di Belgravia. La prima stella Michelin arriva nel 1999 quando è al comando della cucina del ristorante Zafferano, a pochi passi da Harrod's a Londra.

Il ristorante di Giorgio Locatelli a Londra: quanto costa mangiare

Finalmente nel 2002 realizza il suo sogno e apre il suo ristorante, la celebre Locanda Locatelli, nel quartiere super chic di Marylebone. Aperto da più di vent'anni, il locale conta 80 coperti e vanta una stella Michelin conquistata nel 2003, appena un anno dopo la sua apertura, e che mantiene ancora oggi. Negli anni il ristorante si è guadagnato la reputazione del "ristorante delle star" poiché è frequentato da celebrities e star. Un pasto completo a Locanda Locatelli è una vera e propria esperienza. Il ristorante, come quasi tutti quelli stellati, presenta un menù con prezzi in linea con la proposta culinaria presentata. Una cena a Locanda Locatelli costa in media 120/140 sterline, vino escluso, che corrispondono a 145/165 euro.