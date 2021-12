Quanto costa mangiare al ristorante dello chef Giorgio Locatelli a Londra: menu e prezzi Lo chef Giorgio Locatelli ha aperto nel 2002 il suo ristorante Locanda Locatelli a Londra, in uno dei quartieri più lussuosi della città. In un solo anno il locale è stato insignito di una stella Michelin. Quanto costa mangiare nel ristorante dello chef giudice della nuova edizione di Masterchef?

Lo chef Giorgio Locatelli aveva scelto di vivere a Londra già molti anni fa, quando nel 1986 si trasferì nella capitale inglese per lavorare al Savoy Hotel. Poco tempo dopo, ci è tornato per lavorare come capo chef all'Olivo. Nel 2002 ha aperto insieme alla compagna Plaxy il suo primo locale londinese, Locanda Locatelli. Nel giro di un anno il ristorante è stato insignito della Stella Michelin. Lo chef giudice della nuova stagione di Mastercef Italia ha aperto il suo ristorante in una delle zone più lussuose di Londra, a Marylebone. Non è però l'unico ristorante italiano che gestisce insieme alla compagna Plaxy: i due hanno infatti aperto altri due ristoranti a Dubai e a Montenegro. Quanto costa mangiare presso la Locanda Locatelli a Londra?

Menù e prezzi del ristorante Locanda Locatelli a Londra

Come si legge sul sito ufficiale del ristorante, lo chef Locatelli propone i piatti della tradizione italiana. Locanda Locatelli ha infatti sempre rivisitato la tradizione culinaria del nostro Paese, proponendola in chiave nuova senza mai comprometterne l'autenticità. Il menù proposto dal ristorante è spesso soggetto a variazioni e ha prezzi che si aggirano intorno ai 30 euro a piatto. Locanda Locatelli si trova infatti in una delle zone più esclusive di Londra, proprio accanto a boutique all'ultima moda e palazzi d'epoca. Per mangiare nel ristorante dello chef Giorgio Locatelli si può prenotare tramite sito internet o numero di telefono. Ecco il menù proposto dallo chef per il 2021:

Antipasti

Insalata Autunnale – 15,50 sterline (18,17 euro)

(18,17 euro) Insalata di spinaci, ricotta affumicata, noci, cipolle rosse – 19,50 sterline (22,86 euro)

(22,86 euro) Tartare di manzo, sedano, maionese di peperoni – 21, 50 sterline (25,20 euro)

(25,20 euro) Capesante all'aspretto di zafferano – 21,50 sterline ( 25,20 euro)

( 25,20 euro) Insalata di carciofi, scalogno, Parmigiano Reggiano – 18,50 sterline ( 21,69 euro)

21,69 euro) Baccalá mantecato, fagioli, pancetta e purea di cicerchia – 18,50 sterline (21,69 euro)

(21,69 euro) Culatello di Zibello e gnocco fritto – 27,50 sterline (32,24 euro)

(32,24 euro) Lingua di piedino, nervetti di vitello, giardiniera, salsa verde – 14,50 sterline ( 17,00 euro)

( 17,00 euro) Insalata di puntarelle, acciughe, capperi e pomodoro – 17,50 sterline (20,51 euro)

Primi piatti

Tortelli di zucca e amaretti al burro e salvia – 17,50 sterline (20,51 euro)

(20,51 euro) Linguine all’astice – 27,50 sterline (32,24 euro)

(32,24 euro) Calamarata in guazzetto di gallinella di mare, peperoncino e mandorle – 21,50 sterline (25,20 euro)

(25,20 euro) Gnocchi di patate, ragu’ di cervo e “Sola” – 23.50 sterline (27.55 euro)

(27.55 euro) Tagliatelle di castagne ai funghi selvatici – 23.50 sterline (27.55 euro)

(27.55 euro) Risotto al ragu di lepre e liquirizia – 23.50 sterlin e (27.55 euro)

e (27.55 euro) Minestrone di verdure – 15.50 sterline (18.17 euro)

(18.17 euro) Tortellini in brodo – 17.50 sterline (20.51 euro)

(20.51 euro) Ravioli di fagiano al rosmarino – 19.50 sterline (22.86 euro)

Secondi a base di pesce

Orata al forno, catalogna all’aglio e peperoncino, bagna cauda – 30.54 sterline (40,45 euro)

(40,45 euro) Sgombro alla griglia, cipolla e insalata – 28,50 sterline (33,41 euro)

(33,41 euro) Passera in crosta di basilico, patate, olive nere e salsa di pomodoro – 29.50 sterline (34.59 euro)

(34.59 euro) Nasello salsito – 28.50 sterline (33,41 euro)

Secondi a base di carne

Tagliata di manzo, cavolo nero, pancetta, pastinaca – 38.50 sterline (45,13 euro)

(45,13 euro) Pernice arrosto, cavolo riccio, castagne e uva – 32.50 sterline (38.10 euro)

(38.10 euro) Agnello in umido, salsa al Chianti, polenta e peperoni – 32.50 sterline (38.10 euro)

(38.10 euro) Rognone di vitello, lenticchie e pure’ di patate – 27.50 sterline (32,24 euro)

Piatti vegani

Melanzana affumicata, ricotta di soya, nocciole tostate, pesto al basilico, purea di peperoni – 25.50 sterline (29,80 euro)

(29,80 euro) Cavolfiori arrostiti, pures di finocchi, olive Taggiasche, mandorle tostate – 25.50 sterline (29.89 euro)

(29.89 euro) Zucchine fritte – 6.50 sterline (7,62 euro)

(7,62 euro) Patate arrosto – 5.50 sterline (6.45 euro)

(6.45 euro) Broccoli aglio e peperoncino – 6.50 sterline (7,62 euro)

(7,62 euro) Spinaci al vapore – 6.50 sterline (7,62 euro)

(7,62 euro) Cavolo nero, pancetta, scalogno – 6.50 sterline (7,62 euro)

Dessert

Degustazione di cioccolato – 13.50 sterline (15.83 euro)

(15.83 euro) Cannoli Siciliani, marmellata di arance, gelato al pistacchio – 11,50 sterline (13.48 euro)

(13.48 euro) Bignè alla nocciola, caramello salato e gelato al cioccolato – 13,00 sterline (15,24 euro)

(15,24 euro) Soufflè al pistacchio, gelato alla ricotta e cioccolato – 13,50 sterline (15.83 euro)

(15.83 euro) Tiramisù – 10.50 sterline (12,31 euro)

(12,31 euro) Selezione di gelati e sorbetti – 8,50 sterline (9,96 euro)

(9,96 euro) Selezione di formaggi e mieli italiani – 18,50 sterline (21,68 euro)

Carta dei vini

Prosecco Di Valdobbiadene Extra Dry, Col Vetoraz – 11.00 sterline ( 12,89 euro)

( 12,89 euro) Franciacorta Metodo Classico Cuvee Prestige, Ca` Del Bosco – 17.00 sterline (19,92 euro)

(19,92 euro) Champagne Brut Reserve, Charles Heidsieck – 22.00 sterline (25,78 euro)

(25,78 euro) Torre Del Falasco, Cantine Valpatena – 7.50 sterline ( 8,79 euro)

8,79 euro) Fiano, Masseria Bianca – 9.50 sterline (11,13 euro)

(11,13 euro) Kerner, Cantine Valle Isarco – 11,50 sterline (13,47 euro)

(13,47 euro) San Giovanni Orvieto Classico, Castello Della Sala – 13.50 sterline (15,82 euro)

(15,82 euro) Bricco San Michele, Claudio Mariotto – 15.00 sterline (17,58 euro)

(17,58 euro) Gewurztraminer, Franz Haas – 16.50 sterline (19,34 euro)

(19,34 euro) Solianu Vermentino Di Gallura Superiore, Ledda – 19.50 sterline (22,85 euro)

(22,85 euro) Edda Bianco Idda, Gaja – 22.50 sterline (26,37 euro)

(26,37 euro) Lacrima Rosato, Marotti Campi – 9.00 sterline (10,55 euro)

(10,55 euro) Calabria Rosato, ‘A Vita – 14.00 sterline (16,41 euro)

(16,41 euro) “A” Rosato, Fattoria Aldobrandesca – 21.50 sterline (25,20 euro)

(25,20 euro) Rosso Piceno, Vignamato – 7.50 sterline (8,79 euro)

(8,79 euro) Neprica Negroamaro, Tormaresca – 9.50 sterline (11,13 euro)

(11,13 euro) Gricos Aglianico Del Vulture, Grifalco – 11.50 sterline (13,47 euro)

(13,47 euro) Guarnaccio Perricone, Tasca – 13.50 sterline (15,82 euro)

(15,82 euro) Sdencina, Tenuta Stella – 15.00 sterline (17,58 euro)

(17,58 euro) Spelt Montepulciano D’Abruzzo, La Valentina – 17.00 sterline (19,93 euro)

(19,93 euro) Dirupi Valtellina superiore, Diripi – 19.50 sterline (22,86 euro)

(22,86 euro) Chianti Classico Riserva Marchese Antinori, Tenuta Tignanello – 22.50 sterline (26,37 euro)

(26,37 euro) Moscato D’Asti Saracco, Paolo Saracco – 8.00 sterline (9,38 euro)

(9,38 euro) Essenzia Vigneti Delle Dolomiti Raccolta Tardiva, Pojer & Sandri – 23.00 sterline (26,96 euro)

(26,96 euro) I Capitelli Passito Bianco, Anselmi – 18.00 sterline (21,10 euro)

(21,10 euro) Torcolato Breganze, Maculan – 16.50 sterline (19,34 euro)

(19,34 euro) Vin Santo Del Chianti Classico, Antinori – 21.00 sterline (24,61 euro)

(24,61 euro) Moscadello Di Montalcino Vendemmia Tardiva Pascena, Col D`Orcia – 25.00 sterline (29,30 euro)

(29,30 euro) Malvasia Salina Tenuta Campofaro, Tasca D’Almerita- 22.50 sterline (29,30 euro)

(29,30 euro) Passito Di Pantelleria Ben Rye, Donnafugata – 27.50 sterline (32,24 euro)

(32,24 euro) Brachetto D`Acqui, Azienda Agricola Contero – 9.00 sterline (10,55 euro)

(10,55 euro) Barolo Chinato, Cordero Di Montezemolo – 17.50 sterline (20,51 euro)

(20,51 euro) Recioto Della Valpolicella, Tezza – 16.00 sterline (18,75 euro)

(18,75 euro) Aleatico Del Salento Passito, Masseria Li Veli – 38.50 sterline (45,13 euro)

Liquori e fortificati