Dove si trova il ristorante stellato di Mauro Colagreco e quanto costa mangiare da Mirazur

A cura di Arianna Colzi

I tre giudici di Masterchef con Mauro Colagreco

Mauro Colagreco è l'ospite della finale di Masterchef 14. Lo chef argentino tre stelle Michelin è il fondatore del Mirazur, ristorante di Mentone, città della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra: il locale è stato premiato come miglior ristorante del mondo nel 2019. Colagreco è il primo chef argentino a raggiungere la vetta dei World's 50 Best Restaurants. Il menù degustazione del ristorante costa circa 450 euro.

Chi è Mauro Colagreco a Masterchef, la carriera del ristoratore

Mauro Colagreco nasce a La Plata nel 1967, in Argentina, da una famiglia di origini italiane, abruzzesi per la precisione. La tradizione italo-argentina sarà parte del suo repertorio gastronomico. Dopo alcune esperienze a Buenos Aires e dopo essersi fermato alla scuola di Gato Dumas, parte per la Francia dove continua la sua formazione sotto la guida di maestri come Bernard Loiseau e Alain Ducasse, per cui ha lavorato nella cucina dell'Hotel Plaza Athéné.

Mauro Colagreco durante la puntata di Masterchef

A Menton, in Provenza, fa ristrutturare un edificio degli anni Cinquanta dove ancora oggi sorge Mirazur, il ristorante che nel 2006 gli fa ottenere il riconoscimento di "Rivelazione dell'anno" e nel 2007 gli consegna la prima Stella Michelin. La guida frase Gault&Millau l'ha premiato come "Cuoco dell'anno" nel 2009 e l'anno dopo gli ha conferito 4 cappelli. Nel 2012 Colagreco riceve la Seconda Stella Michelin. Nel 2019 il Mirazur diventa il miglior ristorante al mondo secondo la classifica dei World's 50 Best Restaurants e Colagreco si aggiudica la terza stella Michelin.

Mauro Colagreco con i giudici di Masterchef

Il ristorante è entrato a far parte della catena di hospitality Relais & Châteaux. Giudice a Top Chef Italia dal 2016, nel corso degli anni ha aperto anche altri ristoranti, come la Brasserie Grandcœur a Parigi, Unico a Shangai o Carne Hamburgesas a Buenos Aires, nella sua città natale, La Plata.

Dove si trova il ristorante stellato di Mauro Colagreco in Francia

Il ristorante Mirazur di Mauro Colagreco, tre Stelle Michelin, si trova in Francia, a Mentone, città nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Situato ai piedi della montagna e affacciato sul mare, il ristorante di Mauro Colagreco è una visione non solo per i piatti, ma anche per la vista sulla Costa Azzurra e il mar Mediterraneo. Il ristorante si trova a pochi passi dal confine con l'Italia e a pochi chilometri da Nizza.

La vista dal ristorante | Foto Jovani Demetrie

Quanto costa mangiare al Mirazur di Mauro Colagreco

Il menù del Mirazur cambia ogni giorno. Come si legge sul sito del ristorante di Mauro Colagreco, le creazioni variano. L'"Univers Mirazur" si articola in quattro proposte che variano in base alla stagione: l'Univers Mirazur Racines, "la terra ci sussurra un menu ispirato alla gamma di radici disponibili"; "Univers Mirazur Feuilles: un viaggio guidato dal movimento della linfa nelle piante"; "Univers Mirazur Fleurs: un menu che evidenzia l'espansione della bellezza con la gamma di fiori disponibili nei nostri giardini" e infine l'Univers Mirazur Fruits: la forza rigeneratrice della natura ispira un menu con tutta la frutta disponibile. La filosofia del ristorante e della cucina di Mauro Colagreco ha fatto sì che intorno al Mirazur venissero fatti germogliare quattro giardini, dove prendere tanti degli ingredienti naturali che compongono le ricette. I quattro giardini sono: il giardino aromatico; il giardino del rosmarino; il giardino della città e il giardino a Castillon, che si trova a 11 km dal ristorant, nelle montagne al confine tra Francia e Italia.

Insalata alla salsa Vermouth | Foto IG Restaurant MirazurIl menù degustazione, definito "l'esperienza di un viaggio sensoriale", costa sia a pranzo che a cena 450 euro a persona, bevande escluse. A questo si può aggiungere diversi abbinamenti di vini che vanno, dall' "eccezionale", ossia vini eccellenti selezionati dal capo sommelier, che costa 350 euro, fino all'abbinamento analcolico, che costa 80 euro.