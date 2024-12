video suggerito

È morto Isak Andic, il fondatore del marchio d’abbigliamento Mango È morto Isak Andic, fondatore e presidente della catena d’abbigliamento Mango. Aveva 71 anni e ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto mentre esplorava le grotte di Montserrat. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Isak Andic è morto ieri durante un incidente nelle grotte di Montserrat, una località turistica di Colibatò, in Catalogna. Aveva 71 anni ed era noto sia per aver fondato il marchio low-cost Mango (del quale era anche presidente), sia per essere uno degli uomini più ricchi della Spagna . A dare la notizia è stato il figlio che, dopo aver assistito all'incidente e aver chiamato il 112 intorno alle 13, ha scoperto la tragedia insieme alle squadre di soccorso arrivate sul luogo. L'imprenditore aveva organizzato una escursione in famiglia ma è caduto in un burrone da un'altezza di 150 metri, morendo sul colpo.

Isak Andic morto durante un'escursione alle grotte di Montserrat

Non solo imprenditore di successo, Isak Andic era anche un grande sportivo e non di rado organizzava escursioni tra grotte e montagne spagnole. Non era la prima volta che visitava Montserrat, anzi, aveva fatto spesso trekking in quella zona e ieri aveva deciso di ripetere l'esperienza insieme alla moglie e al figlio. Li aveva anticipati di qualche passo quando all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto senza riuscire ad aggrapparsi. I soccorsi sono arrivati subito sul posto con gli elicotteri ma hanno trovato il suo corpo senza vita, trasferendolo all’Istituto di medicina legale della Catalogna, dove sarà sottoposto ad autopsia.

Com'è nata la catena di abbigliamento Mango

Isak Andic era un nome particolarmente noto nel mondo della moda: nel 1984 ha fondato Mango, la catena d'abbigliamento low-cost più famosa della Spagna. L'imprenditore era di origini turche ma si trasferì in Spagna fin da adolescente, aprendo il suo primo negozio da giovanissimo al Paseo de Gracia, a Barcellona. Con un patrimonio stimato di 4,5 miliardi di euro, veniva considerato l'uomo più ricco della Catalogna. Ora i familiari, le persone care e i dipendenti dell'azienda non possono fare a meno di piangerlo: Isak ha dedicato la sua vita al progetto Mango, lasciando un segno indelebile sia nel fashion system che nel mondo dell'imprenditoria. "Ci impegneremo affinché Mango continui a essere il progetto ambizioso del quale Isak si sentiva orgoglioso”, ha dichiarato Toni Ruiz, il consigliere delegato della compagnia.