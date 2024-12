video suggerito

È morto Gian Paolo Barbieri: addio al famoso fotografo di moda, tra i più grandi di sempre È morto a Milano Gian Paolo Barbieri, uno dei più grandi fotografi di moda al mondo, dallo stile inconfondibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gian Paolo Barbieri aveva quasi 90 anni: è morto ieri 17 dicembre a Milano, dove era nato nel 1935. Il fotografo era particolarmente conosciuto nel circuito della moda, dove operava da oltre 60 anni. Nella sua lunga carriera ha lavorato con le più grandi Maison internazionali. Tra le sue principali collaborazioni quelle con Valentino, Bulgari, Gianni Versace, Chanel, Gianfranco Ferré, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Dolce&Gabbana, Vivienne Westwood. I suoi lavori, tra ritratti e cam,pagne pubblicitarie, sono apparsi su magazine come Vogue Italia, Vogue Paris, Vogue America, Vanity Fair. Ha fotografato dive del calibro di Monica Bellucci e Audrey Hepburn.

Chi era Gian Paolo Barbieri

Il fotografo, sin da piccolo sensibile al mondo dell’arte, ha mosso i suoi primi passi nel mondo teatrale come attore e costumista. Si è avvicinato poi al mondo della fotografia da autodidatta, senza frequentare alcuna scuola. Questo lavoro lo ha portato a viaggiare in tutto il mondo, imponendosi col suo talento e diventando famoso a livello internazionale: i servizi fotografici per grandi riviste, le campagne pubblicitarie per le principali Maison del lusso, i ritratti delle dive. Il suo stile inconfondibile è caratterizzato da una perfezione tale da sembrare scatti in studio, ma sempre con un’impronta molto spontanea, glamour ed elegante. La sua caratteristica era la maniacale cura di ogni aspetto: si occupava lui di tutto, dal trucco alle pettinature dei modelli fino alla scenografia. Sue opere si trovano nel Victoria & Albert Museum, nella National Portrait Gallery di Londra, nel Kunsforum di Vienna, nel MAMM di Mosca e nel Musée du quai Branly di Parigi. Nel 1968 la rivista tedesca Stern lo ha inserito tra i 14 migliori fotografi di moda del mondo. Nel 2016 è nata una Fondazione che porta il suo nome che ne custodisce l'eredità, oltre a promuovere ed assistere i nuovi talenti del mondo della moda.

Sull'account Instagram ufficiale si legge:

Leggi anche John Galliano lascia Maison Margiela: dopo 10 anni non sarà più il Direttore creativo

La Fondazione Gian Paolo Barbieri annuncia con profondo dolore la scomparsa del grande maestro della fotografia. Barbieri, classe 1935, lascia un’eredità artistica senza pari, che ha segnato la storia della moda e della fotografia internazionale. Con la sua scomparsa, perdiamo non solo un maestro, ma anche un uomo che ha dedicato la vita alla bellezza, alla creatività e alla ricerca della perfezione artistica. La fondazione continuerà a portare avanti la sua missione, onorando la memoria e il lavoro di un artista che ha saputo rendere eterno ciò che fotografava. Addio Gian Paolo. La tua arte continuerà a ispirare il mondo.