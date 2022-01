Dove vive Noemi: la casa piena di dischi e dipinti fatti a mano Noemi torna a cantare al Settantaduesimo Festival di Sanremo 2022. Nell’attesa di vedere la sua esibizione, scopriamo dove abita la cantante dei record e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Noemi nella sua cabina armadio a casa

Manca davvero poco all'inizio del Festival di Sanremo 2022 che si terrà dal 1 al 5 febbraio 2022. Quest'anno sul palco dell'Ariston torna anche Noemi, nome d'arte di Veronica Scopelliti, che ha da poco compiuto quarant'anni ed è al suo settimo Sanremo. Nell'attesa di vedere la sua esibizione, scopriamo dove abita la cantante romana e com'è fatta la sua casa.

Noemi circondata dai dischi sul pavimento di casa

Dove vive Noemi, la cantante romana da Guinness dei Primati

L'ultimo anno per Veronica Scopelliti, in arte Noemi, è stato di grande rivoluzione, iniziata al Festival di Sanremo 2021 e continuata fino ad oggi. Dopo la meravigliosa trasformazione estetica, Noemi ha iniziato a condividere sui social più immagini e video della sua vita privata.

Noemi con le sue opere d’arte

Non tutti sanno, ad esempio, che Noemi nel 2017 è entrata nel Guinness dei Primati con il record del maggior numero di concerti, nove, eseguiti in dodici ore. Inoltre la cantante romana ama dipingere e lo ha rivelato con un post condiviso su Instagram dove ha mostrato molti dei suoi lavori.

Noemi seduta al pianoforte di casa

Tuttavia poco si conosce della sua vita privata. In un'intervista del 2014 per Grazia, Noemi aveva rivelato di vivere a Londra con il marito Gabriele Greco. West London era la zona indicata per la posizione dell'appartamento di appena 50 metri quadrati. Non sappiamo con certezza se la casa di Noemi si trovi ancora a Londra anche perché di recente la cantante dei record viene vista spesso a Roma.

Noemi al Festival di Sanremo 2021

Com'è fatta la casa di Noemi

Non si hanno moltissime immagini della casa in cui vive Noemi. Dalle poche condivisioni della nota cantante romana è stato possibile notare la numerosa raccolta di dischi e di opere d'arte in casa.

Noemi con giradischi e album di Aretha Louise Franklin

Non può mancare il pianoforte nella casa di Noemi che di sicuro ha fatto del rosso la sua tinta rappresentativa. Non è dunque troppo difficile immaginare che la cantante possa avere in casa pareti rosso fuoco in camera da letto come in una delle immagini pubblicate sul suo profilo Instagram.