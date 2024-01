Dove si trovava Carlo mentre la regina Elisabetta II moriva Come sono stati gli ultimi istanti di vita della regina Elisabetta II? A rivelarlo è stato un esperto reale in un nuovo libro su Carlo III: ecco le indiscrezioni sulla reazione dell’attuale re alla morte della mamma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La regina Elisabetta II è morta più di un anno fa ma, nonostante ciò, continua a essere un ricordo vivido nella memoria di ognuno di noi. È stata la sovrana più longeva d'Europa, una donna che è riuscita a superare conflitti mondiali e pandemie, il tutto senza mai rinunciare alla sua risata travolgente e al suo stile iconico. Non sorprende, dunque, che ancora oggi riesca a conquistare le prime pagine dei giornali con le indiscrezioni più disparate che la riguardano ma che fino ad ora erano rimaste "chiuse" tra le mura di corte. L'ultima arrivata riguarda gli ultimi minuti della sua vita, quando ormai tutta la famiglia reale si era riunita a Balmoral per dirle addio.

L'8 settembre 2022 verrà ricordato per sempre come uno dei giorni più brutti della monarchia inglese: è la data in cui la regina Elisabetta II ha perso la vita, lasciando il trono a suo figlio Carlo dopo oltre 70 anni di regno. Fin dalle prime ore del mattino i giornali internazionali cominciarono a parlare delle sue condizioni di salute che si stavano aggravando, poi in serata arrivò la comunicazione ufficiale da Buckingham Palace che in pochissimi minuti fece il giro del web. Da quel momento in poi partirono i 10 giorni di lutto nazionale, accompagnati dalle cerimonie funebri iniziate a Balmoral e conclusesi all'abbazia di Westminster. In quanti, però, sanno cosa successe poco prima dell'ultimo respiro della sovrana?

A rivelare i retroscena nascosti dietro la morte della regina è stato l'esperto reale Robert Hardmann, che nel suo nuovo libro Charles III: New King, New Court ha fatto riferimento ad alcuni aneddoti risalenti proprio a quella drammatica giornata. È ormai risaputo che nella mattinata tutti i Royals corsero a Balmoral per darle l'ultimo saluto, addirittura Harry non esitò a prendere il primo aereo dall'America per arrivare in tempo al suo capezzale, ma Carlo fu l'unico che si concesse un piccolo momento di "svago". Pare infatti che mentre la mamma era in fin di vita, lui si trovasse a raccogliere funghi nella tenuta reale. Si tratterà della verità o dell'ennesimo pettegolezzo volto a screditare il re in carica?

