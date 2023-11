Donatella Versace giudice al concerto di Madonna: la designer dà i voti ai look La cantante ha incantato Milano nella prima delle due date italiane: a salire sul palco come ospite speciale è stata Donatella Versace, che ha mandato in delirio i fan del Mediolanum Forum.

A cura di Arianna Colzi

Madonna e Donatella Versace a Milano

Il concerto di Madonna a Milano è stato sicuramente uno degli appuntamenti dell'anno. La regina del pop, a 65 anni, ha incantato il pubblico del Mediolanum Forum di Assago tra performance incredibili e look mozzafiato. Il suo The Celebration Tour ha fatto tappa in Italia, celebrando con una maxi festa i 40 anni di carriera. Uno dei momenti più iconici della serata ha riguardato la presenza sul palco di un'altra diva: Donatella Versace, che ha dato vita a un divertente siparietto con la star.

Donatella Versace giudice fashion sulle note di Vogue

Sulle note dell'intramontabile Vogue, Madonna e Donatella Versace si sono sedute al centro del palco su due sgabelli bianchi. Per la prima delle due date milanesi del tour, Donatella Versace si è trasformata in giudice, dando i voti ai look dei ballerini di Madonna. La designer italiana, che indossava una scintillante tuta viola zebrata, alternava dei maxi cartelli con i numeri da 1 a 10 a cui si aggiungeva anche il cartello più severo con la scritta "chop" (butta). Al suo fianco, anche Louise Veronica Ciccone si divertiva a dare i voti ai look e alle esibizioni dei ballerini, tra i quali figurava la figlia Mercy James.

Madonna e Donatella Versace a Milano

Il siparietto che ha mandato in delirio i 12mila del Forum è stato ripreso anche da alcuni fan d'eccezione come Marco Mengoni, Mahmood ed Elodie. Le due dive sono amiche da decenni e la designer ha realizzato diversi outfit per le esibizioni più iconiche della popstar, inclusi i costumi proprio per il The Celebration Tour.

Julia Fox giudice al concerto di Madonna negli States

Gli altri giudici al The Celebration Tour

Nelle altre date del tour della Regina del Pop, il siparietto con i voti ai look è stato riproposto con altri grandi protagonisti da Julia Fox a Jean Paul Gaultier, passando per FKA Twigs e Diplo. A questo punto, non resta che aspettare con curiosità per capire se Madonna ha in serbo un altro ospite speciale per la data di sabato a Milano.