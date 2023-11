Diletta Leotta si trasforma in Lara Croft: al party di Chiara Ferragni è vestita come Tomb Raider Diletta Leotta era tra gli ospiti della festa di Halloween organizzata da Chiara Ferragni ma solo in pochi l’hanno riconosciuta, il motivo? Si è trasformata in una moderna Lara Croft con occhi verdi e capelli scuri.

Halloween è una festa prettamente americana ma da qualche anno a questa parte è diventata amatissima anche in Italia grazie ai suoi costumi spaventosi e all'iconica usanza "Dolcetto o scherzetto?" che fa impazzire i bambini. Ad aggiungere un tocco di spettacolarità alla ricorrenza non possono che essere le star, che sempre più spesso organizzano delle incredibili feste a tema. Quest'anno ci ha pensato Chiara Ferragni a riunire amici e colleghi a un party da urlo, documentando tutto con foto, video e Stories. Lei si è trasformata in Sharon Stone in Basic Instinct, Fedez è diventato Rose di Titanic con tanto di porta e di Leonardo di Caprio al suo fianco, mentre l'assistente Fabio Maria Damato è apparso in versione Julia Roberts in Pretty Woman. In quanti hanno notato che alla serata c'era anche una irriconoscibile Diletta Leotta?

Diletta Leotta, il suo primo Halloween con Aria

Per Diletta Leotta il giorno di Halloween appena passato è stato molto speciale: è stato infatti il suo primo 31 ottobre trascorso con la piccola Aria, la figlia nata dall'amore con Loris Karius. Per l'occasione la bimba è stata trasformata in una mini zucca con una tutina arancione ma poco dopo cena si è addormentata, lasciando così la mamma libera di uscire.

Diletta Leotta con Aria in versione zucca

Diletta è stata tra gli ospiti speciali del party organizzato da Chiara Ferragni ma la cosa particolare è che solo in pochi sono riusciti a riconoscerla alla prima occhiata. È diventata una moderna Lara Croft, ispirandosi al look di Angelina Jolie nel film omonimo e non al leggendario videogioco degli anni 2000.

Angelina Jolie in versione Lara Croft

Il look ispirato a Lara Croft

Come ha fatto per apparire irriconoscibile in versione Lara Croft? Complice il fatto che ha "imitato" Angelina Jolie, ha indossato delle lentine colorate che hanno reso i suoi occhi verdi e ha detto detto temporaneamente addio ai capelli biondi con una parrucca mora con maxi treccia.

Diletta Leotta vestita da Lara Croft

Naturalmente non è mancato il look iconico con micro shorts neri, canotta crop in tinta con cut-out sul seno e anfibi, il tutto arricchito da guantini di pelle, coltello infilato nella cintura, fondine da coscia e macchie di grasso sulla pelle. Sui social si è auto-definita "Lara Diletta Croft", lasciando ancora una volta senza parole i followers con la sua bellezza e con il suo stile.