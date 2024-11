Diletta Leotta chiude La Talpa coperta di cristalli: l’abito scintillante costa oltre 3mila euro

video suggerito

Ieri sera è arrivato al termine La Talpa, il reality a tema avventura tornato su Canale 5 dopo 16 anni ma che, visti gli ascolti bassissimi, ha chiuso i battenti con qualche settimana di anticipo. L'ultima puntata andata in onda di fatto ne ha racchiuse tre e ha visto trionfare Alessandro Egger. Chi era, invece, la talpa? Lucilla Agosti, classificatasi al secondo posto tenendo nascosta la sua identità fino alla fine. La padrona di casa Diletta Leotta è stata la grande protagonista del programma, sul cui palco, tra abiti fascianti ma minimal e qualche scollatura audace, è riuscita a mixare alla perfezione glamour e sensualità. Per il gran finale non poteva che brillare: ecco chi ha firmato e quanto costa il look scintillante scelto per chiudere il programma.

Lo stile di Diletta Leotta a La Talpa

Al di là dei deludenti risultati in fatto di ascolti, per Diletta Leotta La Talpa resterà per sempre un'esperienza importante: è stata la sua prima volta sia su Canale 5 che in prima serata. Per l'occasione, seguita dal fidato stylist Nicolò Grossi, ha curato il suo stile nei minimi dettagli, alternando tubini accollati a scollature maxi, long dress con le spalle nude a vestiti con spacchi e oblò sul seno. Non sono mancati i look "alla Lara Croft" per le missioni esterne, che hanno interpretato alla perfezione il mood avventura del programma. L'obiettivo era puntare su uno stile da prima serata sofisticato e glamour ma lasciando spazio anche a qualcosa di più rock per le sfide e le prove. Complice il fatto che l'ultima puntata ne ha raggruppate tre, Diletta ha sfoggiato molti più outfit del solito ma mantenendo sempre una netta differenza tra riprese esterne e riprese in studio.

Diletta Leotta in Retrofête

La Talpa, chi ha firmato l'ultimo look di Diletta Leotta

Se per annunciare i finalisti Diletta aveva puntato sulla moda mannish con un elegante smoking abbinato a papillon e tacchi a spillo, per gli ultimi momenti del programma, quelli in cui ha rivelato il nome della talpa, ha deciso di brillare. Ha indossato un lungo abito tempestato di cristalli firmato Retrofête, uno slip dress alla caviglia dalla silhouette fasciante, con le spalline sottili e la scollatura generosa che ha messo in risalto il seno, la sua particolarità?

Irina maxi dress di Retrofête

È ricoperto di catenine scintillanti che esaltano il corpo con un tocco sparkling. Sul sito ufficiale del brand il cosiddetto "Irina maxi dress" viene venduto a 3.250 euro (anche se attualmente lo si trova a un prezzo scontato grazie al Black Friday). Non sono mancati i tacchi alti e i gioielli preziosi, questa volta vintage firmati Aurea Selection. Insomma, sebbene La Talpa sia stato un flop, Diletta è riuscita ad alzare il livello del programma col suo stile iper glamour e super femminile.