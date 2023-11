Diletta Leotta brilla in campo: allo stadio con una giacca di paillettes La presentatrice si è presentata alla partita Juventus-Inter con un look sfavillante. I dettagli e i prezzi dell’outfit di Diletta Leotta.

A cura di Annachiara Gaggino

Diletta Leotta torna in campo. Dopo la vacanza di famiglia a Dubai, dove ha trascorso qualche giorno con il compagno Loris Karius e la piccola Aria, nata lo scorso agosto, ora la conduttrice di DAZN è di nuovo operativa.

In occasione ella partita Juventus-Inter, che si è giocata ieri sera all'Allianz Stadium di Torino, Leotta si è mostrata in pubblico rappresentando la piattaforma sportiva. A documentare il tutto una serie di immagini pubblicati sul suo profilo Instagram ufficiale, svelando un look inusuale per una serata allo stadio.

Il look da stadio di Diletta Leotta

La presentatrice per la partita ha scelto un look brillante. Su una maglietta nera con il collo alto Diletta Leotta ha indossato una giacca argentata decorata da paillettes. Il bolero, firmato Sandro Paris era caratterizzato da una lavorazione a spina di pesce realizzata con i lustrini, posti su un tessuto misto lana. Il capospalla era caratterizzato da un taglio corto e strutturato, una chiusura a bottoni e delle tasche con patta sul davanti.

Il pezzo che ha illuminato lo stadio ha un valore di 365 euro ed è stato abbinata a un paio di jeans a zampa di elefante firmati Cycle. Un modello blu scuro a vita alta che copriva un paio di scarpe di Le Silla, delle décolleté da 650 euro in pelle nere verniciata. La presentatrice ha scelto le Nikki, caratterizzate da un imponente tacco chunky e plateau oltre che da un cinturino alla caviglia.

