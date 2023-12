Demi Moore brilla sul red carpet: sul vestito sboccia una maxi rosa di cristalli Look sparkling per Demi Moore sul red carpet, dove ha sfoggiato come sempre la sua iconica chioma extra long.

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Demi Moore in Tamara Ralph Couture

Parata di star in occasione del terzo gala annuale dell'Academy Museum of Motion Pictures a Los Angeles. L'evento è stato organizzato per raccogliere fondi utili per i futuri progetti del museo, come mostre o iniziative culturali. Al tempo stesso, si è svolta anche la premiazione di eccellenze del mondo dello spettacolo. Hanno ricevuto riconoscimenti per la loro carriera e il loro operato: Meryl Streep, Michael B. Jordan, Oprah Winfrey, Sofia Coppola. Tantissime le celebrity ospiti della serata: Salma Hayek (dea in bianco con cerchietto sparkling), Eva Longoria (interamente vestita di paillettes), Kendall Jenner, Hailey Bieber, Dua Lipa, Cara Delevingne, Leonardo Di Caprio, Dua Lipa. Presente anche Demi Moore con un look scintillante.

Demi Moore segue la tendenza sparkling

Sarà il Natale ormai alle porte e il clima di festa, ma Demi Moore sul red carpet dell'evento non ha resistito al fascino dello sparkling. L'attrice ha sfilato con un look decisamente glamour: un abito lungo di Tamara Ralph Couture, luxury brand nato nel 2022 dall'omonima stilista australiana, amatissimo dalle star. Il brand ha vestito Beyoncé in tour, Angelina Jolie (nel film Maleficent) e persino Megan Markle.

Demi Moore in Tamara Ralph Couture

La particolarità dell'abito monospalla leggermente drappeggiato e ricoperto di micro cristalli in oro rosa, sta nelle applicazioni sul corpetto: una rosa strutturata con petali oversize. Ha completato il look con accessori dal finish metallico: sandali col tacco alto appena appena visibili attraverso lo spacco e pochette. Ormai inconfondibile è la chioma della 61enne, fedelissima ai suoi lunghi capelli neri.

Leggi anche Cecilia Rodriguez scintillante sul red carpet di Venezia: sfila vestita di cristalli

Demi Moore in Tamara Ralph Couture

L'attrice sfoggia la chioma extra long

Demi Moore ama i suoi capelli lunghi e ha ammesso in un'intervista a People che non li taglierebbe nemmeno per esigenze di copione, preferendo l'utilizzo di parrucche. In questo hair look si sente pienamente se stessa e dunque non ha intenzione di alterare il suo equilibrio, benché le critiche per la sua scelta non manchino. Le è stato spesso fatto notare che "alla sua età" (è una over 60) sarebbe più consono un taglio corto. Lei invece non ha intenzione di cedere a certi stereotipi legati alle donne, al loro aspetto e alla loro età: coi suoi capelli lunghi sfida i canoni di bellezza e ribadisce quanto è fiera di sé e libera nelle sue scelte.