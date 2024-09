Quanto costa la t-shirt griffata indossata da Daniele De rossi andata virale sui social

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Domenica sera in occasione della partita tra Juventus e Roma, l'allenatore della squadra di calcio giallorossa Daniele De Rossi ha sfoggiato una t-shirt nera che ha fatto parlare i tifosi (e non) su X e gli altri social network. La maglietta griffata è firmata Fendi, come si può vedere dal logo del brand sulla tasca sinistra, ed è stata commentata dai tifosi e non sui social media. Fendi, dalla stagione calcistica 2022-23, realizza le divise formale dell'AS Roma.

Quanto costa la maglietta

Dall'inizio del campionato di Serie A, Daniele De Rossi ha sfoggiato due t-shirt diverse sempre firmate Fendi. Quella bianca, indossata, per il debutto all'Olimpico contro l'Empoli è una semplice maglietta in jersey bianca a maniche corte con un taschino sul petto. Questo mostra il logo Fendi Roma con impunture Selleria ed è rifinita da una semplice zip. La t-shirt costa 620 euro e ha fatto parlare perfino gli appassionati di Serie A che non hanno potuto fare a meno di commentare l'outfit dell'allenatore, considerandola "la migliore scelta di De Rossi stasera".

Un'altra t-shirt molto simile è stata indossata anche domenica durante la partita Juventus-Roma, quando De Rossi è entrato nello stadio con una maglietta nera, sempre firmata Fendi. Stavolta il modello, sempre a girocollo, era leggermente diversa: realizzata in cotone, la t-shirt mostrava la tradizionale texture in Jacquard FF nero sul taschino sinistro. Questo modello, altrettanto commentato con la solita ironia dalla community di X, costa 750 euro sul sito del brand.

La scelta di sfoggiare un capo griffato logato è stata sì commentata, ma anche ritenuta perfettamente in linea con il personaggio De Rossi. L'ex calciatore e capitano della Roma, nato e cresciuto nella Capitale, è stato per anni un simbolo anche culturale insieme a Francesco Totti, suo compagno di squadra e amico. Lo stile dell'allenatore ha sempre sfoggiato uno stile urban tipico degli anni Duemila, tra denim strappati, capi oversized (anche griffati) e accessori sportivi indossati anche fuori dal campo da gioco.