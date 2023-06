Damiano dei Maneskin si rasa i capelli a zero (di nuovo): addio al biondo platino A meno di due settimane di distanza dalla tinta biondo platino, Damiano David sfoggia sui social un nuovo taglio. I fan, però, si dividono.

A cura di Beatrice Manca

Damiano David lo ha fatto di nuovo: il frontman dei Maneskin ha pubblicato su Instagram le foto dell'ennesimo cambio look. Dopo aver sperimentato con i capelli giallo-rossi e con una chioma platino, sembra che il cantante abbia deciso di fare tabula rasa e di radersi a zero. Il tutto nel giro di una decina di giorni dall'ultima tinta, a meno che non si tratti di una vecchia foto. Nei commenti, però, i fan si spaccano: c'è chi insinua che dietro la girandola di look ci sia la fine della relazione con Giorgia Soleri e chi invece difende il cantante, sottolineando che è il talento che conta, non la chioma.

Le foto di Damiano David rasato

Su Instagram il cantante dei Maneskin ha pubblicato un carosello di foto in bianco e nero che lo ritraggono a petto nudo, seduto di fronte allo specchio con un asciugamano sulle spalle, mentre gli vengono tagliati i capelli ‘alla Marines' con il rasoio elettrico. Nella didascalia Damiano David condivide solo due emoticon: una faccia imbronciata – forse per emulare la sua espressione negli scatti – e una palla da biliardo, come a voler suggerire ironicamente l'espressione romana della ‘boccia'.

Il nuovo taglio corto di Damiano David

Tutti i colori di capelli di Damiano David

Se è vero che un taglio di capelli rappresenta un nuovo inizio, per Damiano David è un periodo di grandi cambiamenti. Il cambiamento più drastico è avvenuto all'inizio dell'anno, quando ha tagliato i ricci ribelli per il lancio di Gossip. Con l'arrivo della primavera ha deciso di sperimentare con il colore: ha provato una tinta viola, per poi schiarire i capelli sui toni del biondo. Alla fine del tour ha azzardato una chioma rosso fuoco, e poi per la sua squadra del cuore ha ‘messo in testa' i colori della Roma, con una chioma giallo rossa. Quindi è stata la volta del biondo platino e ora via, si taglia tutto, ma forse c'è un'altra spiegazione: sarà mica una foto d'archivio?