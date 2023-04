Damiano dei Maneskin senza trucco e abiti di scena: si gode il relax in pigiama I Maneskin si stanno godendo un po’ di relax dopo alcune tappe del loro tour. Damiano ha documentato tutto sui social, non avendo paura di mostrarsi “al naturale”, ovvero senza trucco e abiti di scena.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin sono il fenomeno musicale del momento: dopo aver vinto Sanremo ed Eurovision nel 2021 hanno cominciato a girare il mondo con il loro rock e da allora non si sono mai fermati. Vengono considerati veri e propri divi dall'America all'Asia, registrano il sold-out a ogni concerto e hanno riscritto le regole della moda con i loro outfit all'insegna del genderless: insomma, sembrano non avere assolutamente rivali nel mondo della musica. Come sono quando i riflettori si spengono? A rivelarlo è stato il frontman Damiano David, che sui social non ha avuto paura di mostrarsi senza trucco e senza abiti di scena in un momento di relax casalingo.

Il look casalingo di Damiano David

Negli ultimi giorni hanno letteralmente infiammato prima Napoli e poi Bari, le due città in cui hanno recuperato i concerti del 2021 rimandati a causa della pandemia, ora i Maneskin si godono il meritato (e breve) riposo prima di ripartire con il Loud Kids. Damiano David non ha esitato a mostrarsi in versione casalinga, apparendo decisamente diverso rispetto a com'è sul palco. Lo avevamo lasciato col completo gessato coordinato a quello dei colleghi, oggi lo ritroviamo in inedita versione casalinga. Per rilassarsi ha indossato pantaloni del pigiama e t-shirt nera, immortalandosi sul divano col suo gattino tra le braccia mentre gli fa le coccole.

Damiano David in pigiama

Com'è Damiano "al naturale"

Il dettaglio che non può passare inosservato? Fuori dal palco Damiano dice addio al trucco, apparendo un tantino diverso rispetto al solito. Niente mascara o matita che contorna gli occhi, il cantante preferisce rimanere al naturale, così da godersi al massimo il totale relax. Non rinuncia però agli orecchini a cerchio a entrambe le orecchie, messi in risalto dal nuovo taglio rasato. Insomma, il cantante ha dimostrato di essere un ragazzo assolutamente "normale" nonostante da qualche anno a questa parte abbia raggiunto il successo internazionale. Anche senza make-up non è forse sempre un'icona di bellezza e sensualità?

