video suggerito

Damiano David diventa stilista per Diesel: quanto costano gli abiti della sua prima collezione Damiano David ha raggiunto un nuovo traguardo nella sua carriera da solista: è diventato stilista. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla collezione che ha firmato per Diesel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La carriera da "solista" di Damiano David sembra proseguire a gonfie vele e non solo perché i suoi nuovi singoli stanno scalando le classifiche internazionali: a pochi mesi dall'annuncio della temporanea pausa dai Maneskin, il cantante ha anche debuttato in una nuova veste, quella dello stilista. Da sempre appassionato di moda, nonché icona fashion mondiale, ora ha pensato bene di lanciare la sua prima collezione di abiti e accessori nata in collaborazione con Diesel (brand di cui era diventato global ambassador qualche mese fa): ecco tutto ciò che c'è da sapere sul progetto e i prezzi dei capi messi in venduta.

La collaborazione tra Damiano David e Diesel

Lo scorso giugno, dopo essere apparso su diversi red carpet in total Diesel, Damiano David era diventato global ambassador del brand ma solo ora ha annunciato di aver esteso questo importante ruolo: insieme al direttore creativo Glenn Martens ha co-creato una esclusiva capsule collection chiamata Diesel x Damiano David.

Diesel x Damiano David

Si tratta di una linea che celebra l'espressione di sé, la libertà e l'inclusività, fondendo lo stile iconico del cantante con lo spirito anti-conformista del marchio, il risultato? Degli abiti e degli accessori genderless perfetti per coloro che vogliono ribellarsi agli stereotipi, diventando paladini di una nuova idea di mascolinità.

Leggi anche Damiano David lancia "Silverlines": il look anni Sessanta con la canottiera bianca e i baffi

Diesel x Damiano David

I prezzi della collezione Diesel x Damiano David

I capi di Diesel x Damiano David si ispirano ai look chiave della collezione Show ma in una inedita versione dalle proporzioni esagerate. Top in jersey burnout, pantaloni con coulisse a gamba extra larga, maxi gonne, pantaloni larghi e top nude decorati con patchwork ispirati ai tatuaggi del cantante: tutto è unisex e soprattutto arricchito dalla firma "Damiano" nell'iconico font di Diesel.

Diesel x Damiano David

Quanto costano gli abiti e gli accessori della linea? Sul sito ufficiale del marchio si parte da un minimo di 150 euro per un cappellino con visiera in total denim, si passa a 395 euro per una camicia a effetto tattoo e si raggiungono i 1.250 euro per un cappotto in stile kimono. In quanti non vedono l'ora di indossare uno dei capi firmati da Damiano?

Diesel x Damiano David