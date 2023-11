Dalla principessa Anna al fratello Edoardo, chi erano i grandi assenti al compleanno di re Carlo e perché Il sovrano britannico ha compiuto 75 anni e ha voluto festeggiarli con un party intimo con parenti e amici più stretti. Si è fatta notare, però, la mancanza, oltre che del principe Harry, anche quella dei fratelli del monarca, trattenuti lontano da Londra per impegni lavorativi.

A cura di Annachiara Gaggino

Re Carlo III e la principessa Anna

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non c'era solo il principe Harry tra i grandi assenti alla festa di compleanno di Carlo III, anche due dei fratelli del re non hanno partecipato al party tenutosi a Clarence House. Il sovrano britannico ha compiuto 75 anni e per l'occasione ha deciso di celebrare questo traguardo con parenti e amici più stretti con una festa privata, ma sembra che tra gli ospiti mancassero la principessa Anna, il principe Edoardo e sua moglie, la duchessa Sophie.

La festa di compleanno di re Carlo

Dopo una giornata all'insegna della beneficienza, tra il lancio di un nuovo progetto benefico e un ricevimento con il personale del Servizio Sanitario Nazionale, che compie 75 anni proprio assieme al re, il sovrano ha dedicato del tempo alle persone a lui più care. Un party privato e intimo si è tenuto a Clarence House a cui hanno preso parte i familiari e gli amici. Si è fatta notare, però, la mancanza della principessa Anna, molto vicina al fratello, che è stata trattenuta da impegni lavorativi in Scozia; mentre il duca di Edimburgo, il fratello più piccolo del principe è dovuto partire martedì per Singapore, dove ha partecipato a un ricevimento per la Federazione dei Giochi del Commonwealth allo Swissȏtel di Stamford. Sua moglie Sophie, invece, la sera della festa ha dovuto partecipare a una cena alla cattedrale di Rochester.

Da sinistra: re Carlo III, la principessa Anna, il principe Andrea e il principe Edoardo

Sicuramente presenti, invece, il figlio William con la moglie Kate Middleton e le nipoti di Carlo III, la principessa Beatrice e Zara Tindall. Non è noto se il duca di York, il principe Andrea abbia preso parte ai festeggiamenti, ritiratosi dagli impegni reali nel 2019 dopo lo scandalo del caso Epstein, come non è certa la presenza della moglie, Sarah Ferguson. Fergie, tuttavia, ha voluto fare gli auguri al cognato a modo suo, rendendogli omaggio con un post su Instagram. "Auguro il più felice dei compleanni a Sua Maestà, il re Carlo III. Lunga vita al re", ha scritto sotto uno scatto in bianco e nero che immortalava il sovrano da giovane. Anche i principi del Galles hanno espresso affetto sua social nei confronti del re, pubblicando una serie di foto che ritraevano teneri momenti condivisi con lui, come una vacanza in montagna con il principe William e il primo Trooping the Colour di Carlo da re.