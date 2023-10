Da Kendall Jenner a Eva Longoria, quanto hanno guadagnato le testimonial L’Oréal negli anni L’azienda numero uno nel settore della cosmesi ha siglato un accordo con la sorella di Kim Kardashian, quali sono le cifre dietro i volti del brand.

A cura di Annachiara Gaggino

Kendall Jenner

L'Oréal è una delle realtà più importanti nel settore del beauty. Con un fatturato di 38,26 miliardi di euro nel 2022, il gruppo si attesta come il principale produttore di cosmetici a livello mondiale, vantando nel suo portafoglio brand come Kérastase, Lancôme e Urban Decay. Ma l'azienda propone anche una vasta gamma di prodotti a marchio L'Oréal che posiziona sul mercato anche grazie a una campagna di marketing che viene portata avanti dal 1971 con lo slogan "perché voi valete", pronunciato negli anni da diverse testimonial. Il brand, infatti, ha chiamato ambassador diverse, da bellezze latine come Eva Longoria e Penelope Cruz a volti più anziani come Jane Fonda e Helen Mirrer; L'Oréal per le sue campagna ha puntato sull'inclusività proponendo ideali di bellezza in grado di spaziare, in cui diverse donne avessero la possibilità di identificarsi.

Kendall Jenner e le altre testimonial di L’Oréal alla sfilata di Parigi

Ora la sfida dell'azienda francese è quella di conquistare i social media, dove non è particolarmente presente, puntando su una star come Kendall Jenner. L'idea è quella di ringiovanire il marchio, conquisando una nuova fetta di clientela, quella che viene influenzata dalla realtà digitale e la sorella di Kim Kardashian sembra perfetta per questo. "Si tratta di un grande accordo che dimostra che L'Oréal si sta muovendo al passo con i tempi", ha affermato Nick Ede, esperto di cultura pop e conduttore televisivo, che gestisce una società di pubbliche relazioni a Londra al The Sun. "Chiamare una star dei reality piuttosto che un'altra attrice dimostra che riconoscono l'importanza dei social media". Ma quanto vale l'accordo tra L'Oréal e Kendall Jenner? Secondo il The Sun la it girl statunitense abbia firmato un contratto da 12,6 milioni di euro per diventare il volto del marchio beauty, una cifra record che supera quella ottenuta da quasi tutte coloro che l'hanno preceduta.

Quanto paga L'Oréal le sue testimonial

Il The Sun ha riportato i compensi di alcune delle testimonial del marchio. Il primo e più longevo volto della compagnia è stata Andie McDowell, si dice che l'attrice abbia ricevuto un compenso di 420 mila sterline per solo 12 giorni di lavoro da modella. Dopo aver sponsorizzato a lungo tinte per capelli, McDowell ora sfoggia con orgoglio una chioma brizzolata, mostrandosi, anche all'ultima sfilata del brand in occasione della Paris Fashion Week di settembre.

Andie McDowell

Beyoncé e il contratto milionario da 10 giorni l'anno

Nel 2001 è stata la volta di Beyoncé, che ha guadagnato milioni grazie a L'Oréal. La pop star che ha di recente chiuso il Renaissance tour, date da record di incassi, ha firmato un accordo quinquennale da 2,6 milioni di euro per solo 10 giorni di lavoro all'anno, che potevano essere estesi a 12, con l'aggiunta di 14 mila euro per ogni giornata in più. La cantante statunitense è tornata a rappresentare il brand nel 2020, sponsorizzandone i rossetti a lunga tenuta dietro un compenso di 46 milioni di euro.

Beyoncé al Gala di L’Oréal nel 2006

Jane Fonda è entrata a far parte della famiglia L'Oréal nel 2006, quando l'azienda di cosmesi ha deciso di rivolgersi anche a un pubblico over 50. Non si conoscono le cifre esatte del suo accordo, ma l'attrice di A piedi nudi nel parco ha reso noto che si trattasse di una cifra a sei zeri. La star del fitness anni Ottanta è tornata negli spot del brand accanto a Helen Mirren, Hulianne Moore, Isabelle Adjani, Iris Bernben e Vanessa Williams in una campagna per prmuovere prodotti anti età.

Jane Fonda

Le cifre dietro i contratti di Scarlett Johansson ed Eva Longoria

Nello stesso anno anche Scarlett Johansson ha firmato un contratto con L'Oréal, chiudendo la collaborazione con le fragranze Calvin Klein. L'attrice statunitense è apparsa negli spot di rossetti e tinte in cambio di 2,5 milioni di euro. Nel 2007 è stata scelta Penelope Cruz che ha pubblicizzato shampoo e prodotti di skincare e makeup per 1,7 milioni di euro. Uno dei volti più famosi del marchio è sicuramente quello di Eva Longoria, che lo ha rappresentato dal 2005. Si dice che l'attrice e ex modella abbia guadagnato 840 mila euro all'anno, quasi 11 milioni fino a oggi.

Eva Longoria

Non è stato invece reso noto il compenso di Jennifer Aniston, volto di L'Oréal nel 2008, come nemmeno quello di Kate Winslet che si è unita al brand due anni fa. Altra star che ha mantenuto segreto il valore del suo accordo con l'azienda è stata Helen Mirren, dove è arrivata nel 2014 per entrare a far parte della squadra degli over 50.