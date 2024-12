video suggerito

Da Kate Middleton alla principessa Diana, quali sono i gioielli più amati dalla Royal Family I membri della Royal Family britannica indossano spesso i gioielli di famiglia, appartenuti a sovrani del passato: da Kate Middleton alla regina Camilla, scopriamo quali sono i brand di gioielli più amati dai Reali inglesi.

A cura di Arianna Colzi

La principessa Diana e Kate Middleton

Per secoli, il mondo dell'alta gioielleria è stato legato a quelli dei reali, con atelier e brand specifici che sono stati fornitori ufficiali di re, regine e famiglie nobili. Garrard, ad esempio, è stato per molti anni il gioielliere della Corona e ha creato la famosa tiara a frange della Regina Maria, indossata da cinque generazioni della famiglia reale, tra cui la Regina Elisabetta nel giorno del suo matrimonio e, più recentemente, la Principessa Beatrice. Altri marchi celebri sono scelti personalmente dai singoli membri della Famiglia Reale, in base ai loro gusti. La Regina Camilla, per esempio, indossa sempre gli stessi gioielli che hanno un significato particolare per lei, come il bracciale con i piccoli ciondoli a forma di quadrifoglio. Scopriamo quali sono i marchi iconici di gioielli amati dalla Royal Family britannica.

I marchi di gioielli più amati dai Reali inglesi

Il marchio storico legato alla Famiglia Reale è sicuramente Garrard, brand fondato nel 1735 da George Wicks e diventato il primo gioielliere ufficiale della Corona sotto la Regina Vittoria nel 1843, titolo che ha mantenuto fino al 2007. Durante i suoi 164 anni di attività al servizio della Corte, Garrard ha realizzato pezzi iconici per la monarchia, tra cui la Corona di Stato Imperiale del Re e la Corona della Regina Maria nel 1911, indossata anche dalla Regina Camilla durante la sua incoronazione. Anche se non è più il gioielliere ufficiale della Corona, Garrard mantiene uno stretto legame con la Famiglia Reale, con recenti apparizioni dei suoi modelli visti indosso alla Principessa Eugenie e sulla Principessa Beatrice.

Una tiara firmata Garrard

Tra le creazioni reali di Garrard spiccano la Tiara del Nodo d'Amore, amata da Diana e ora spesso indossata da Kate, e la Tiara delle Ragazze di Gran Bretagna e Irlanda, amata dalla Regina Elisabetta II. Uno dei pezzi più famosi, però, è l'anello di fidanzamento di Diana con zaffiro blu e diamante da 12 carati.

La Tiara del Nodo d'Amore

Un altro brand amatissimo dai Reali è Kiki McDonough, la quale ha costruito una carriera di successo, conquistando l'ammirazione della Principessa Diana, della Principessa Kate Middleton e della Regina Camilla. Il marchio è diventato sinonimo dell'elegante stile british. La principessa Diana indossò un paio di orecchini di perle e ametista di Kiki McDonough per incontrare l'allora First Lady Barbara Bush nel 1985. Kate Middleton, invece, ama indossare gli orecchini con pietre, che permettono di personalizzare ogni look scambiando le diverse gemme.

Un paio di orecchini firmati Kiki McDonough

Tra i brand più amati dalle Reali britanniche non possiamo non menzionare Van Cleef & Arpels, marchio di gioielli amatissimo dalla regina Camilla. La storia di Van Cleef & Arpels inizia a Parigi nel 1895, con l'unione di Estelle Arpels, figlia di un commerciante di gemme, e Alfred Van Cleef, figlio di un lapidario. La regina è da tempo un'ammiratrice di Van Cleef & Arpels, accumulando una splendida collezione di pezzi, tra cui orecchini, collane e bracciali. La sovrana ama particolarmente la linea Alhambra, con l'iconico motivo del trifoglio portafortuna, che porta sempre con sé. I bracciali e le collane Alhambra di Camilla fanno parte del suo stile quotidiano, mentre nelle occasioni speciali sceglie spesso i loro squisiti orecchini.

Il braccialetto con i trifogli della regina Camilla

Infine, l'ultimo dei brand di gioielli amatissimi dalle Reali è Mappin & Webb, fondata nel 1775 come argenteria a Sheffield, Mappin & Webb si è rapidamente guadagnata una reputazione di maestri artigiani, diventando la preferita dai reali, in particolare dalla regina francese Maria Antonietta. La regina Vittoria è stata la prima monarca britannica a commissionare a Mappin & Webb la realizzazione della sua collana per il Giubileo d'Oro nel 1888, in seguito diventata cimelio della Corona. Nel 1897, Mappin & Webb ricevette il suo primo Royal Warrant britannico, un riconoscimento conferito dal sovrano britannico a tutti colore che lavorano per la monarchia, emesso durante il Giubileo di Diamante della Regina Vittoria, che segnò l'espansione del marchio nella Oxford Street di Londra.

Gli orecchini Mappin & Webb indossati da Kate Middleton

Da allora, Mappin & Webb ha ottenuto diversi mandati reali dalla Regina Elisabetta II e di Re Carlo III, a testimonianza del suo legame di lunga data con la monarchia. Dal 2017, Mark Appleby, a capo dell'azienda, ricopre il ruolo di Gioielliere della Corona, responsabile della manutenzione dei Gioielli della Corona: il brand succede a Garrard.

La spilla realizzata per la regina Elisabetta II

Una delle creazioni di rilievo di Mappin & Webb è la spilla a forma di orchidea indossata dalla Regina Elisabetta II durante la prima visita di Stato irlandese in Gran Bretagna nel 2014. Questa delicata spilla presenta orchidee in cristallo Waterford con stami in oro rosa e 66 diamanti, frutto della collaborazione tra Mappin & Webb e Waterford Crystal. Creata in onore del 60esimo anniversario dell'incoronazione della Regina Elisabetta, la spilla unisce simbolicamente l'artigianato britannico e irlandese.