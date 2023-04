Cristina Scuccia si prepara a L’isola dei famosi: forcine tra i capelli e un velo di trucco Cristina Scuccia, meglio nota come Suor Cristina, sta per partire per L’isola dei famosi e sui social ha cominciato a mostrarsi in versione acqua e sapone. Ecco il selfie con forcine tra i capelli e un velo di trucco.

A cura di Valeria Paglionico

Tra pochi giorni partirà una nuova edizione de L'isola dei famosi, il reality di Canale 5 ambientato in Honduras, e i preparativi fremono. Ilary Blasi si è mostrata alle prese con i primi fitting, Alvin è partito per i Caraibi (e ha salutato la conduttrice divertendosi con lei tra stivali di cristalli e gambaletti), mentre alcuni dei concorrenti sono stati esclusi all'ultimo momento dalla produzione. Tra quelli rimasti c'è Cristina Scuccia, meglio nota come l'ex Suor Cristina di The Voice, che si preannuncia tra i protagonisti più discusse del programma. Ha detto addio alla vita monacale da diversi mesi e ora non esita ad apparire in tv in una versione irriconoscibile.

Com'è Cristina Scuccia fuori dal palco

Sarà perché sta già preparando i fan all'esperienza all'Isola o perché semplicemente non ha problemi con la sua bellezza "al naturale", ma la cosa certa è che Cristina Scuccia non ha avuto paura di mostrarsi in versione acqua e sapone sui social. Lo ha fatto per documentare i preparativi del video del suo nuovo singolo La Felicità È Una Direzione, lasciandosi immortalare nel backstage tra prove di danza e acconciature improvvisate. Certo, non ha rinunciato al trucco visto che sugli occhi è ben visibile un velo di rimmel, ma rispetto a quando calca i palcoscenici televisivi la differenza è evidente.

Cristina Scuccia alle prese con le prove di danza

Cristina Scuccia si prepara per le riprese del video

Ad aver attirato le attenzioni dei media è stata soprattutto la pettinatura di Cristina. Da quando ha detto addio al velo monacale siamo abituati a vederla con i capelli lunghi e fluenti perfettamente in piega ma ora le cose sono cambiate. Su Instagram si è scattata un selfie con una acconciatura improvvisata e spettinata realizzata con delle forcine colorate. Probabilmente si tratta solo dei preparativi per le riprese del video ma tanto è bastato per fare il giro del web. Il dettaglio che non si può fare a meno di notare quando si spulcia il suo profilo? Ha lasciato tutte le foto di quando era suora, fierissima di quell'esperienza che le ha cambiato la vita.