Cos’è il trend dei 17 pannolini che fa discutere su TikTok

A cura di Valeria Paglionico

Su TikTok nascono ogni giorno nuove tendenze ma non tutte fanno riferimento a mode fashion o beauty, in alcuni casi le manie che spopolano sui social sono legate a dei temi importanti, il loro obiettivo? Semplicemente portare l'attenzione di milioni di utenti su questioni solitamente trascurate. È il caso, ad esempio, del trend dei 17 pannolini, diventato virale grazie ad Hannah (@nurshannahbh), una neo-mamma che ha voluto documentare tutto ciò che realmente accade nella vita di una donna nei mesi dopo il parto: ecco cosa è successo dopo la pubblicazione della controversa clip.

Com'è nato il trend dei 17 pannolini

Se su TikTok si cerca #17diapers (ovvero "17 pannolini"), compaiono una serie di video di donne che spiegano quanto sia difficile diventare mamme e stravolgere la propria vita in funzione del neonato. A dare il via a questo "trend" è stata Hannah, diventata virale dopo aver mostrato la sua casa "sommersa" dai pannolini dopo aver trascorso l'intera giornata a inseguire i figli nati da poco. "Non c'è da stupirsi che la mia casa puzzi da morire in questo momento", sono state queste le parole pronunciate dalla mamma che hanno scatenato l'indignazione degli haters. "Non potrei mai!", "Ma che schifo!", "Non penso sia poi così difficile prendersi cinque secondi in più per buttare i pannolini nel cestino", "È decisamente una questione di pigrizia", questi sono solo alcuni dei commenti che si leggono sotto al post.

Le neo-mamme sono virali su TikTok

Da lì è partita la "ribellione" delle neomamme, che hanno trasformato quei 17 pannolini in un trend per parlare delle difficoltà delle loro nuove vite, dai primi mesi in cui non hanno neppure il tempo per una doccia ai problemi di depressione post-partum. In molte hanno raccontato di chiudersi regolarmente in bagno solo per piangere, altre di aver provato un senso di inadeguatezza travolgente, altre ancora di non essere riuscite a controllare gli sbalzi di umore creati dai cambiamenti ormonali. Ne è emerso un dato drammatico: la depressione e l'ansia post-partum sono reali e a volte hanno effetti paralizzanti. È importante, dunque, non avere paura di chiedere aiuto. Diventare madri è un evento che cambia la vita in modo drastico ma non bisogna vergognarsi delle naturali difficoltà e debolezze che si sperimentano in una fase tanto emozionante ma allo stesso tempo difficile del proprio percorso di crescita.